ISTORIJSKA POSETA VUČIĆA KINI! Predsednik na Kineskom zidu: Suština je da uradite nešto za svoju zemlju! Pomenuo i naoružanje!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa delegacijom Srbije obišao je danas Kineski zid u Pekingu, a dočekali su ih Sja Linmao, član Stalnog odbora partijskog komiteta KPK Pekinga i zamenik gradonačelnika Pekinga, Džang Peng, zamenik predsednika okruga Janćing, Li Dan, direktor Uprave okruga Janćing, direktor okruga Janćing, direktor okruga za Kinesku saradnju i kancelariju za Kinesku saradnju između Kine i Kancelarije za Kinesku saradnju

12.30 - Vučić kupio poklone

- Ugrabio sam trenutak da u prelepoj suvenirnici na Kineskom zidu kupim neku sitnicu za Danila, Milicu i Vukana, kao posebnu uspomenu na ovu posetu - objavio je predsednik na svom Instagram profilu.

11.30 - Vučić obišao Kineski zid

- Stvarno sam oduvljen vašom istorijom, kulturom i običajima. Snaga, mudrost, odbrana suvereniteta i integriteta države, sama izgradnja ovog zida je bila fascinantna. Na ovom terenu nije bilo lako ni tada izgraditi tako nešto. Hvala vam što ste nas doveli ovde - rekao je Vučić na šta je dobio reči važnosti jer je prihvatio posetu.

- Pre svega osećam se prilično jer su naši mladi ljudi divno nastupili, srpsko tradicionalno kolo i tradicionalne pesme na ovom važnom mestu. Rekao sam ambasador Kine u Srbiji da su ljudi koji su izgradili ovaj zid nepobedivi ljudi i da to govori o vašoj želji da sačuvate vašu državu u suverenitetu ali to predstavlja trud i povećanost sebe kineskog naroda. Moramo da imamo još priprema za sutrašnji sastanak sa kineskim predsednikom koji je pravi prijatelj Srbije i pomalo sam uznemiren pred taj sastanak i nadam se da će dobro proći.

Srpski predsednik je poručio da Srbija želi da vidi više kineskih turista i investitora:

- Ovo je prva državna poseta, ali moja deveta poseta Kini, a želim da kažem da Srbija ceni naše često prijateljstvo, mi volimo važni kineski narod, i želimo da vidimo više kineskih turista i duboko što smo važni bili smo i što smo govorili. čeličnom prijateljstvu to nije samo fraza. Dođite u Srbiju, je, Srbija posetite dobro mesto, mi volimo kineski narod. Kineski ljudi su dobri. S druge strane mi u Srbiji verujemo da smo puni gostoprimstva - rekao je Vučić.

Vučić kaže da ga je prijatelj Srbije Si Đinping pitao da li je posetio Kineski zid, i da je odlučio da dođe ovde, kako bi na tom veličanstvenom mestu pokazalo nešto više o srpskoj tradiciji.

Kineska novinarka ga je pitala da li zna da ga u Kinizu „predsednik 577”, zato što se to izgovara „Vu ći ći”, predsednik je rekao da zna, i da mu prija taj nadimak.

- Da, znam, kada se sretnem sa kineskim ljudima oni žele da se fotografišu i kad pitam kako znaju ko sam oni kažu "Vu ći 577" - smejao se srpski predsednik.

Na pitanje šta očekuje od posete, on kaže da ima tremu, i da dolazi iz relativno male zemlje.

- Ovo je za nas velika stvar, od najveće važnosti, i nadam se da ćemo moći ne samo da potpišemo puno dokumenata, više od 35 dogovora i sporazuma, ali i da proširimo polje naše saradnje, i da bismo mogli da možemo da zamolimo predstavnika i da bismo mogli da zamolimo predstavnika zamolimo predstavnika bolje rezultate na polju AI i robote - dodao je on.

- Ja moram maksimalno da se pripremim i budem koncentrisan za sastanak sa predsednikom Sijem. Z nam tačno vreme koje nam je određeno, pa se trudim da sve napamet naučim. Samo neodgovorni ljudi nemaju tremu. Onaj ko ide na fakultet da dobija 10 uvek ima tremu. Ja sam se sa Si Đinpingom 14 puta susretao, i uvek sam imao tremu. Zahvaljujući toj tremi uspeli smo da omogućimo da 5.000 ljudi u Smederevu prima plate i kada Železara ne posluje pozitivno! Da ne podsećam da smo milijardu i 200 miliona bili dužni u Boru - naglasio je predsednik.

Rekao je da nema LingLonga u Zrenjaninu ogroman broj ljudi ne bi imao posao.

- To je pitanje i prihoda lokalne samouprave, kako bi se radili putevi, kolike će plate prosečne da budu. Nama su tri od pet najvećih izvoznika u Srbiji kineske kompanije. To su ogromne stvari, i to ne možete da postignete tako što razmišljate o nečem drugom. Večeras ćemo imati večeru našu, pa ćete videti kako moraju ministri i svi da se spreme

- Ja predstavljam našu zemlju, to je najveća obaveza. Suština je da uradite nešto za svoju zemlju i da budem srećan kad se vratim u Srbiju.

Vučić je govorio i o naoružanju Vojske Srbije i vojnoj saradnji sa Kinom.

- Otkriću vam tajnu. Vi znate Tiosava Jankovića, on je zamenik načelnika Generalštaba, on je učestvovao u obaranju NATO aviona. Pre jedno 6,7 godina pitao sam naše ljude na kolegijumu sastanka Generalštaba čija je oprema najbolja i i ja sam tada pri put pomenuo kinesku opremu. Niko nije bio za kinesku opremu, a znate šta se sad zbiva? Svi su za kinesku opremu. Promenila se Kina, napredovala neverovatnom brzinom.

- Ima jedno čudesno oružje za koje nemamo para u ovom trenutku, ali poveo sam Sinišu, pritisak će se nastaviti - našao se Vučić i poručio da je Vojska Srbije snažna i da će se sbiti bez toga. značajnog uticaja Kine.

Na pitanje novinara kako će na ove najave reagovati region, Vučić kaže da Srbija nikoga neće napadati, i da sve što radimo radimo da bi naša zemlja bila slobodna, i da bi bili svoji na svome.

11.23 - U toku nastupa ansambla "Kolo"

U toku je nastupa nacionalnog Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“, a potom će se predsednik Vučić upisati u knjigu savremenih gostiju.

Podsećamo, nastupajući ansambl „Kolo” predstavlja veliku čast i priznanje ne samo za ansambl „Kolo”, već i za Srbiju, njenu kulturu, tradiciju i umetnost, koje će biti predstavljeno pred međunarodnim svetom.

11.20 - Vučić je stigao na Kineski zid

Predsednik Vučić stigao je na Kineski zid, a sve prati i veliki broj kineskih novinara.

O Kineskom zidu

Kineski zid, jedan od najvećih graditeljskih dostignuća u istoriji čovečanstva i najpoznatiji simbol Kine, izgrađen je tokom viševekova kao monumentalni sistem odbrane, granične kontrole i zaštite puteva. Izgradnja prvih delova zida počela je još u 7. veku pre nove ere,a kasnije kineske dinastije dodatno su proširivale zid. Kineski zid predstavlja složen vojni sistem koji obuhvata tvrđave, kasarne, osmatračnice i signalne kule. Prosečna visina zida iznosi između sedam i osam metara, dok je širina baze oko šest i po metara.

Zahvaćajući razvijenom sistemu signalizacije pomoću dima i Vatre, informacije o kretanju neprijatelja mogle su da budu prenesene na velikim udaljenjima u veoma kratkom roku. Pored odbrambene funkcije, zid je služio i za kontrolu granica, naplatu carine i regulisanje migracija, ali i kao važna strateška saobraćajnica koja omogućava brzo kretanje vojnim planovima saem.

Prema cenama istoričara, u njegovoj izgradnji učestvovali su milioni ljudi vojnici, seljaci i osuđenici, dok je tokom radova život izgubio na stotine hiljada radnika. Ukupna dužina svih delova Kineskog zida, uključujući prirodne barijere poput reke i planine, iznosi više od 21.000 kilometara. Od 1987. godine nalazi se pod štitom Uneske kao svetska kulturna baština od izuzetnog značaja.

Podsećamo, predsednik Vučić se po dolasku u Peking zahvalio domaćinima na pažnji i dočeku koji su mu priredili.