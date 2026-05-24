"DOČEK KOJI JE PRIREĐEN NAŠOJ DELEGACIJI POKAZAO KOLIKO SU ODNOSI SRBIJE I KINE ČVRSTI" Vučić iz Pekinga: Osećam veliku odgovornost

24. 05. 2026. u 07:29

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom, u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini na ceremoniji svečanog dočeka u Pekingu.

ДОЧЕК КОЈИ ЈЕ ПРИРЕЂЕН НАШОЈ ДЕЛЕГАЦИЈИ ПОКАЗАО КОЛИКО СУ ОДНОСИ СРБИЈЕ И КИНЕ ЧВРСТИ Вучић из Пекинга: Осећам велику одговорност

Foto: Instagram printskrin

- Sleteo sam u Peking sa osećajem velike odgovornosti i dubokog poštovanja prema trenutku u kojem predstavljam Srbiju na, bez sumnje, najvažnijoj poseti u svojoj političkoj karijeri. Doček koji je priređen našoj delegaciji, uz srdačnost, toplinu i iskreno uvažavanje, još jednom je pokazao koliko su odnosi Srbije i Kine čvrsti, prijateljski i građeni na međusobnom poverenju.

U ovakvim trenucima još snažnije osećate težinu obaveze koju nosite prema svojoj zemlji i narodu. Sve godine borbe, rada i teških odluka dobijaju dodatni smisao kada vidite koliko je Srbija danas poštovana i uvažena među najvećim državama sveta.

Imaću priliku da razgovaram sa predsednikom Si Đinpingom, iskrenim i velikim prijateljem Srbije, liderom koji je svojim odnosom prema našoj zemlji pokazao poštovanje kakvo ćemo umeti da cenimo i pamtimo. Upravo zahvaljujući takvom prijateljstvu i međusobnom poverenju, Srbija i Kina danas grade odnose koji su među najsnažnijima u savremenom svetu. Pred nama su važni razgovori o budućnosti, novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak naše zemlje i bolji život građana.

Prijateljstvo naših naroda pokazalo se i u najtežim vremenima, a danas zajedno gradimo odnose koji donose stabilnost, rezultate i dugoročnu sigurnost. Uveren sam da će ova poseta dodatno osnažiti veze Srbije i Kine i otvoriti novo poglavlje saradnje koje će ostaviti dubok trag u godinama pred nama.

