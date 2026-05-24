"DOČEK KOJI JE PRIREĐEN NAŠOJ DELEGACIJI POKAZAO KOLIKO SU ODNOSI SRBIJE I KINE ČVRSTI" Vučić iz Pekinga: Osećam veliku odgovornost
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom, u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini na ceremoniji svečanog dočeka u Pekingu.
- Sleteo sam u Peking sa osećajem velike odgovornosti i dubokog poštovanja prema trenutku u kojem predstavljam Srbiju na, bez sumnje, najvažnijoj poseti u svojoj političkoj karijeri. Doček koji je priređen našoj delegaciji, uz srdačnost, toplinu i iskreno uvažavanje, još jednom je pokazao koliko su odnosi Srbije i Kine čvrsti, prijateljski i građeni na međusobnom poverenju.
U ovakvim trenucima još snažnije osećate težinu obaveze koju nosite prema svojoj zemlji i narodu. Sve godine borbe, rada i teških odluka dobijaju dodatni smisao kada vidite koliko je Srbija danas poštovana i uvažena među najvećim državama sveta.
Imaću priliku da razgovaram sa predsednikom Si Đinpingom, iskrenim i velikim prijateljem Srbije, liderom koji je svojim odnosom prema našoj zemlji pokazao poštovanje kakvo ćemo umeti da cenimo i pamtimo. Upravo zahvaljujući takvom prijateljstvu i međusobnom poverenju, Srbija i Kina danas grade odnose koji su među najsnažnijima u savremenom svetu. Pred nama su važni razgovori o budućnosti, novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak naše zemlje i bolji život građana.
Prijateljstvo naših naroda pokazalo se i u najtežim vremenima, a danas zajedno gradimo odnose koji donose stabilnost, rezultate i dugoročnu sigurnost. Uveren sam da će ova poseta dodatno osnažiti veze Srbije i Kine i otvoriti novo poglavlje saradnje koje će ostaviti dubok trag u godinama pred nama.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
VUČIĆ BLOKADERIMA: Još jednom pozivam na dijalog jer je to dobro za njih, a i za sve
24. 05. 2026. u 08:43
BLOKADERI SU PLANIRALI INCIDENTE Vučić: Nasilje je njihova suština
24. 05. 2026. u 08:40
VUČIĆ IZ PEKINGA: Najvažniji deo posete je tek sutra, velika očekivanja od sastanka sa Sijem
24. 05. 2026. u 08:09 >> 08:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"ŽELIM OSVETU": Putin izdao naredbu - neka počne odmazda
Veliki broj mrtvih u napadu koji jedna strana naziva "terorističkim aktom", a druga "legitimnim ciljem".
23. 05. 2026. u 19:33
Komentari (0)