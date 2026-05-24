BRUTALNO NASILJE: Blokaderi uz noževe, baklje, flaše i smeće pokušali pravili haos u Beogradu

BLOKADERI su sinoć satima sprovodili najgori teror na ulicama Beograda. I ovog puta kao i prethodnih godinu i po dana - scene iste, oni još divljiji, a Srbija još stabilnija.

FOTO: Novosti

Pokazali su blokaderi nasilnici svoje pravo lice, ništa novo, narod već sve zna. Ono što nismo znali jeste nivo inteligencije te mase, koja sebe naziva elitom. Ti nobelovci, kako su ime i dobili jer ih je neko kandidovao za tu nagradu, a danas je to samo predmet sprdnje, nasrnuli su na novinara, gurajući ga, pokušavajući i fizički da nasrnu, a onda su svoje nasilje pokušali da iskale na policiji.

Pred kraj protesta su napali radnike Parking servisa, unakazivši dvojicu nesrećnih ljudi. Jednom od njih su pretili nožem i prislanjali mu oštricu oružja pod grlo.

U toku napada na policiju, jedan od blokadera je pokušao da otme pištolj policajcu, ali je srećom sprečena velika tragedija!

Slavija

Negde oko 19 časova oglasio se direktor policije Dragan Vasiljević rekavši da je broj blokadera u Beogradu negde oko 34.300, ali se mora napomenuti da je nemoguće utvrditi koliko je od tog broja ljudi koji samo cirkuliše gradom, te bi slučajni prolaznici mogli biti deo te brojke koju je direktor naveo.

Foto: Novosti Softversko brojanje blokadera na Slaviji

Očajni govornici, profesori kojima studenti spavaju na predavanjima, pokušaji, priče i uspavanke razjarile su kolovođe blokadera, koji su videli da i oni okupljeni na Slaviji spremaju se kućama, te se moralo, kao i uvek, na ovakve "Dane D" krenuti u akciju.

Nemojmo uzeti za zlo "gospodinu" iz "Ćale ovo je za tebe", koji je pominjao nekakvu drogu pred proteste" i isključimo to da neko dobija dobre pare da pravi haos po Srbiji, držimo se samo mase koja je tu da isključivo pravi haos.

Elem, nakon propasti okupljanja na Slaviji, cilj je bio Pionirski park i deo oko Predsedništva. Policija se okupila ispred Pionirskog parka i u ulici Kralja Milana, čekajući sasvim mirno udar nasilnika i divljaka.

Foto: Printskrin Napad blokadera na novinara Informera Vladimira Savića

Pionirski park

Građani i studenti koji su trpeli teško nasilje blokadera godinu i po dana okupili su se u Pionirskom parku da daju podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je otputovao u Kinu da u ime Srbije ostvari istorijske ekonomske uspehe, te se i on sam tokom divljanja blokadera oglasio.

printscreen/youtube/tanjug Obraćanje Ane Brnabić iz Pionirskog parka

Predsednica Skupštine Ana Brnabić bila je sve vreme sa okupljenima u Pionirskom parku, dok su okolo letele kamenice, flaše, baklje i topovski udari. Njena poruka je bila jasna, a to je da državu slomiti neće.

Tako je i bilo, došlo je do napada na policiju, koja je primereno uzvratila, opet ni delom kako nasilnici zaslužuju, a kad su videli svu svoju nemoć, počeli su da se penju na bandere, naravno maskirani, misleći da ih skrivanje lica štiti od pravde.

Foto: Printscreen Instagram/Budućnost Srbije Predsednik Vučić o nasilju blokadera

Hrvati "pumpali" kao nikada!

Hrvatski mediji su pratili svaki delić protesta, naravno dodavaću i "pumpajući" broj ljudi, konstantno podsećajući čitaoce da su ovo "prosvjedi protiv Vučića". Odlično! Ne za Srbiju, ne za program, nego protiv predsednika koji je Zagrebu trn u oku od kad je došao na vlast.

Pridružila im se i Severina, koja im je dala apsolutnu podršku u rušenju Srbije.

Tajunski mediji, hrvatski mediji, blokaderi - Osovina zla, ali onog glupog zla.

Oružani napad blokadera

Kada su krenula hapšenja, oglasili su se direktor policije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i Ana Brnabić, analizirajući razmere haosa, ali i to kako se država uspešno odbranila od divljačkog nasrtaja blokadera.

Uhapšeno je bar 20 osoba, ali će ih u nastavku biti još uhapšeno i procesuirano dalje.

Kad su se izjave okončale, stigla je jeziva vest iz preduzeća Parking servis, u kojoj se navodi da su dvojica radnika nožem napadnuta dok su sedela u parkiranom automobilu.

Jednom radniku (25) blokaderi su stavljali nož u grlo, a drugom je prećeno. Obojica su brutalno pretučena i jedan od njih je opljačkan.

Jedan od radnika je završio u Urgentnom centru sa teškim povredama i slomljenom šakom.

Jedan dan je pokazao kako bi Srbija u godinama pred nama izgledala da oni dođu na vlast.