DVA LIDERA I ČELIČNO PRIJATELJSTVO: Ovako su Vučić i Si razvili odnose Srbije i Kine (FOTO)

В.Н.

24. 05. 2026. u 07:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće od 24. do 28. maja u zvaničnoj poseti Kini, na poziv predsednika Si Đinpinga, u trenutku kada su odnosi dve zemlje najbliži u istoriji, čemu su najviše doprineli upravo Vučić i Si. Posebnu važnost poseti daje činjenica da Vučić u Peking dolazi posle Donalda Trampa i Vladimira Putina, što pokazuje značaj Srbije u međunarodnim odnosima.

ДВА ЛИДЕРА И ЧЕЛИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО: Овако су Вучић и Си развили односе Србије и Кине (ФОТО)

Ova poseta dolazi u ključnom trenutku, jer je predsednik Vučić treći svetski lider koji će se sresti sa predsednikom Kine, nakon predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, čime je dodatno naglašen izuzetan značaj koji Kina pridaje odnosima sa globalnim liderima i strateškim partnerima poput Srbije.

Od septembra 2014. godine, predsednik Vučić i predsednik Si Đinping ostvarili su značajan broj direktnih bilateralnih susreta, telefonskih razgovora i zajedničkih učešća na multilateralnim događajima.

Na osnovu dostupnih podataka, direktnih bilateralnih sastanaka bilo je deset, od čega je pet realizovano tokom boravka predsednika Vučića u Kini. Predsednik Si Đinping posetio je Srbiju dva puta, u junu 2016. godine kada je bio predsednik Vlade i ponovo u maju 2024. godine kao predsednik Kine. 

Dva značajna susreta zabeležena su u Davosu u januaru 2017. godine i Moskvi u maju 2025, a predsednici su se sastali i tri puta na marginama inicijative "Pojas i put".

Pored ovih sastanaka, Vučić i Si su razgovarali telefonom u aprilu 2020. i junu 2021. godine, a zabeležena su i dva zajednička učešća na onlajn multilateralnim događajima u februaru i julu 2021. godine.

Ove interakcije, iako različitog formata, svedoče o konstantnoj komunikaciji i posvećenosti negovanju strateškog partnerstva između dve zemlje.

Predsednici Vučić i Si Đinping su do sada ostvarili 16 zvaničnih kontakata, a najavljena poseta u maju 2026. dodatno produbljuje ovu statistiku poverenja i saradnje.

Na osnovu navedenih susreta i intenziteta komunikacije dvojice predsednika, jasno je da odnosi između Srbije i Kine nisu samo diplomatski korektni, već predstavljaju istinsko čelično prijateljstvo, potvrđuju dubinu poverenja i strateško partnerstvo koje je izgrađeno na uzajamnom poštovanju i podršci. 

Od prvog susreta u Tjenđinu 2014. godine, kada je tadašnji predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić na Samitu Svetskog ekonomskog foruma razgovarao sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, odnosi Beograda i Pekinga počeli su da dobijaju novu dimenziju. U godinama koje su usledile, susreti dvojice državnika postali su jedan od ključnih simbola jačanja srpsko-kineskog partnerstva.

Već 2015. godine Vučić i Si sastali su se u Pekingu, na marginama Sastanka predsednika vlada Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, održanog u Sudžouu, dok je 2016. godine Srbija bila domaćin istorijske državne posete kineskog predsednika. Ta poseta označila je prekretnicu u političkim i ekonomskim odnosima dve zemlje i postavila temelje saradnje koja će se narednih godina dodatno produbljivati.

Tokom 2017. godine Vučić i Si sastali su se dva puta - najpre u januaru u Davosu, na marginama Svetskog ekonomskog foruma, a potom i u maju tokom Prvog međunarodnog foruma o saradnji u okviru inicijative "Pojas i put". Upravo kroz tu inicijativu Srbija je postala jedan od najvažnijih partnera Kine u ovom delu Evrope.

Niz susreta nastavljen je i narednih godina. Predsednik Srbije sreo se sa kineskim liderom 2018. godine u Tjenđinu tokom "Letnjeg Davosa", zatim 2019. godine na Drugom forumu "Pojas i put", dok je 2022. godine boravio u Pekingu povodom ceremonije otvaranja Olimpijskih igara, kada je imao i odvojeni sastanak sa Sijem.

Novi susret usledio je 2023. godine na Trećem međunarodnom forumu "Pojas i put", a već 7. i 8. maja 2024. godine Vučić je u Beogradu bio domaćin predsedniku Kine tokom njegove državne posete Srbiji, koja je ocenjena kao jedan od najznačajnijih diplomatskih događaja u novijoj istoriji zemlje.

Kontinuitet bliskih odnosa nastavljen je i 2025. godine, kada su se Vučić i Si najpre sreli u maju u Moskvi, tokom Vojne parade povodom pobede u Drugom svetskom ratu, a potom i u septembru u Pekingu, na istom državnom obeležavanju.

Pored direktnih susreta, dvojica predsednika imali su i telefonske razgovore u aprilu 2020. i junu 2021. godine, dok su tokom 2021. zajedno učestvovali i na onlajn Samitu šefova država i vlada Kina–CIEZ, kao i na Konferenciji povodom obeležavanja 100. godišnjice od osnivanja Komunističke partije Kine.

Iako kineska strana onlajn događaje ne računa u bilateralne susrete, dosadašnji odnosi dvojice lidera obeleženi su sa ukupno 14 direktnih susreta i razgovora, što svedoči o izuzetno bliskim odnosima Srbije i Kine, ali i ličnom poverenju koje su tokom više od decenije izgradili Aleksandar Vučić i Si Đinping.

