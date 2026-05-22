"OTVORENA PANDORINA KUTIJA" Brnabićeva: Podržavanje nelegalne secesije KiM pokazalo posledice širom sveta
BRNABIĆEVA je podsetila da je u jučerašnjem intervjuu za Politiko rekla da je Pandorina kutija otvorena od strane onih koji su podržali nelegalnu secesiju južne srpske pokrajine, kao i da je to otvaranje Pandorine kutije pokazalo svoje posledice širom sveta.
Sa druge strane, dodala je Brnabić, neverovatno je koliko i dalje postoji pritisak na Republiku Srbiju da uvede sankcije Ruskoj Federaciji.
- Neverovatno je do koje mere je taj pritisak jak, do koje mere taj pritisak ne slabi, i do koje mere mi svaki put moramo da objašnjavamo našu suverenu poziciju i da kažemo 'ne, to je naša pozicija, mi nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji - navela je Brnabićeva.
Ukazala je da nije bilo predviđeno da zemlja kandidat u bilo kom trenutku mora u potpunosti da uskladi spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, nego da se u trenutku kada postane član EU usklađuje 100 odsto.
- Nije fer da se pravila igre menjaju u toku igre. Branila sam tu poziciju i braniću svuda tu poziciju, mislim da je to najbolja moguća pozicija za Republiku Srbiju. Nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji - naglasila je Brnabić.
Navela je i da neki od onih koji traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji pružaju podršku blokaderima.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"TRAMP JE U PRAVU, ŠVERCOVALI SMO SE": Kolinda o napetostima između Rusije i NATO-a: "Bojim se eskalacije!"
JOŠ jedan neidentifikovani dron juče je ušao je u vazdušni prostor Litvanije - treći dan zaredom. Glavni sekretar NATO-a Mark Rute, tokom poseta vežbi civilne odbrane u Švedskoj, poručio je da je Savez spreman da odgovori na svaku pretnju.
22. 05. 2026. u 08:40
Komentari (0)