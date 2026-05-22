"OTVORENA PANDORINA KUTIJA" Brnabićeva: Podržavanje nelegalne secesije KiM pokazalo posledice širom sveta

BRNABIĆEVA je podsetila da je u jučerašnjem intervjuu za Politiko rekla da je Pandorina kutija otvorena od strane onih koji su podržali nelegalnu secesiju južne srpske pokrajine, kao i da je to otvaranje Pandorine kutije pokazalo svoje posledice širom sveta.

Sa druge strane, dodala je Brnabić, neverovatno je koliko i dalje postoji pritisak na Republiku Srbiju da uvede sankcije Ruskoj Federaciji.

- Neverovatno je do koje mere je taj pritisak jak, do koje mere taj pritisak ne slabi, i do koje mere mi svaki put moramo da objašnjavamo našu suverenu poziciju i da kažemo 'ne, to je naša pozicija, mi nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji - navela je Brnabićeva.

Ukazala je da nije bilo predviđeno da zemlja kandidat u bilo kom trenutku mora u potpunosti da uskladi spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, nego da se u trenutku kada postane član EU usklađuje 100 odsto.

- Nije fer da se pravila igre menjaju u toku igre. Branila sam tu poziciju i braniću svuda tu poziciju, mislim da je to najbolja moguća pozicija za Republiku Srbiju. Nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji - naglasila je Brnabić.

Navela je i da neki od onih koji traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji pružaju podršku blokaderima.