Politika

POTPUNI RASPAD NA AUTOBUSKOJ STANICI U ZAGREBU: Stakleni zid pao među putnike, a rekonstrukcija koštala više stotina hiljada evra (VIDEO)

В.Н.

22. 05. 2026. u 10:32

NA peronu 202 Autobuske stanice Zagreb, u utorak ujutru se odlomio deo staklenog zida i pao među putnike koji su čekali autobus. Kako prenose mediji, niko nije teže povređen, a oštećeni deo je nakon incidenta privremeno zapečaćen trakom.

ПОТПУНИ РАСПАД НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У ЗАГРЕБУ: Стаклени зид пао међу путнике, а реконструкција коштала више стотина хиљада евра (ВИДЕО)

Foto: Fejsbuk printskrin/Ivan Matijević

Incident se dogodio 19. maja oko 8:20 časova, na peronu sa kojeg polazi autobus za Šibenik. Video koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je podelio predsednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević , prikazuje trenutak kada se komad stakla odlomi i padne na peron među putnike.

Rekonstrukcija stanice je završena pre tri meseca.

Autobuska stanica Zagreb je poslednjih meseci bila tema javne rasprave zbog stanja zgrade i najavljenih investicija. U decembru je Grad Zagreb raspisao obaveštenje o javnoj nabavci vredno 280.000 evra bez PDV-a za popravku čeličnih veza i betonske nadstrešnice. Prema dokumentaciji, pregled zgrade je pokazao ozbiljna oštećenja: čelične veze koje drže nadstrešnicu dugu 65 metara imaju uznapredovalu koroziju, ljuštenje čelika je vidljivo na više mesta, a delovi konstrukcije su izgubili deo svog poprečnog preseka.

U januaru je objavljeno da su na stanici završeni radovi vredni 480 hiljada evra, koji su obuhvatali postavljanje tri nova lifta, postavljanje podizne platforme i taktilnih traka za slabovide, kao i adaptaciju dva šaltera. Autobuska stanica je tada najavila da će nastaviti ulaganje u objekat i 2026. godine, pre svega kroz radove na zaštiti i restauraciji nadstrešnice.

(Jutarnji list)

