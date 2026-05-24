"PARTNERSTVO S KINOM JE ULAGANJE U BUDUĆNOST SRBIJE": Istorijska poseta Vučića - posle Putina i Trampa, predsednik Srbije sa Sijem

POLITIČKI analitičar Srđan Graovac ocenio je za "Novosti" da poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini predstavlja nastavak izgradnje strateškog partnerstva Beograda i Pekinga, naglašavajući da Srbija time "gradi odnose sa budućom prvom silom sveta".

Foto: Ding Lin/Xinhua News/Profimedia

- Ova poseta ima još veliki značaj. Ona je nastavak procesa izgradnje strateškog partnerstva između Narodne Republike Kine i Srbije, što za nas ima višestruku važnost. Kina je zemlja koja već sada spada u red najrazvijenijih i najmoćnijih ekonomskih sila sveta, a prema projekcijama, u narednih desetak godina, odnosno do stogodišnjice revolucije 2049. godine, postaće prva ekonomska, a verovatno i vojna sila sveta - rekao je Graovac za "Novosti".

Dodao je da je izgradnja strateškog partnerstva s Kinom zapravo ulaganje u budućnost Srbije.

- To je važno i zbog činjenice da smo devedesetih bili u sukobu s tadašnjom supersilom, Sjedinjenim Američkim Državama, što nas je skupo koštalo. Zato sada radimo strateški. To je jedna od ključnih i važnih odluka koju je predsednik Vučić doneo - da gradi strateško partnerstvo sa Kinom, jer će od toga korist imati i naše naredne generacije, ne samo u godinama, već i u decenijama koje dolaze -rekao je analitičar.

Graovac je kazao da je Vučićeva poseta Kinie veoma važna i zbog našeg daljeg ekonomskog razvoja.

- Ulazimo u novu eru, u kojoj će veštačka inteligencija, informacione tehnologije i tehnološki razvoj igrati ključnu ulogu, a Kina u tome prednjači. Partnerstvo sa Kinom može pomoći da i mi uspešnije prođemo kroz transformaciju naše industrije i privrede, i da stanemo rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama sveta.

Graovac smatra da je nakon poseta Trampa i Putina Kini, poseta Vučića Kini istorijska.

- To je istorijska poseta. To je pre svega potvrda da Peking ima zaista izuzetno visok ugled u međunarodnim odnosima. To pokazuje da je Kina već sada postala jedna vodeća svetska sila koju uvažajaju i Rusija i Sjedinjene Američke države. I poseta predsednika Vučića nakon ova dva velika svetska lidera je pokazatelj velikog poštovanja koje Narodna republika Kina ima prema Srbiji i prema njenom predsedniku. Jer činjenica je da je Si Điping, kada je dolazio u Evropu, posetio samo Pariz i Beograd. A sada kada je Peking diplomatski centar sveta, kada dolaze ljući svetski igrači u vreme ovih globalnih previranja, Peking organizuje posetu srpskog predsednika. To je zaista jedna velika počast i potvrda da Kina u Srbiji vidi nekog ko je iskreni prijatelj i strateški partner u međunarodnim pravima - rekao je Graovac.

Dodao je da je Balkan trenutno prostor nadmetanja velikih sila.

- Balkanska raskrsnica međunarodne politike je veoma široka; i verski, i nacionalno, i ekonomski je veoma šarolika. Upravo zbog toliko različitih uticaja i interesa, Balkan je prostor nadmetanja velikih sila, što je jedna tradicija, slično kao na Bliskom istoku. Jednostavno, postoje regioni sa visokim potencijalom za eskalaciju sukoba upravo zbog te podeljenosti i složenosti. Kina, Sjedinjene Američke Države, Rusija, ali i evropske države veoma su prisutne na ovom prostoru. Zapadni uticaj je i dalje dominantan i to je činjenica, ali uticaj Kine sve više raste i nastaviće da raste, naravno, uporedo sa daljim razvojem same Kine kao svetske sile. Već možemo da primetimo da u pojedinim evropskim zemljama i u Sjedinjenim Državama ne gledaju pozitivno na naše približavanje Kini i ne podržavaju ga. Biće velikih pritisaka da se Srbija odrekne tog strateškog partnerstva sa Pekingom. Međutim, mi smo svesni koliko je odnos sa Kinom važan za Srbiju i ne možemo sebi dozvoliti da se odreknemo te saradnje - poručio je Graovac.

Foto: KCNS Srđan Graovac

- Zato će Srbija nesumnjivo nastaviti ovu politiku, a predsednik Vučić će nastaviti da vodi politiku neutralnosti, odnosno politiku izgradnje dobrih odnosa sa svim ključnim činiocima međunarodne politike i politiku nesvrstavanja u sukobe koji se očigledno vode na globalnom nivou. Bilo kakvo svrstavanje u te sukobe Srbiji može doneti samo štetu, a ne korist. Upravo je zato suština naše politike neutralnost i nastojanje da sarađujemo i sa Vašingtonom, i sa Moskvom, i sa Pekingom, ali i sa Berlinom, Parizom i drugim centrima moći. Nema sumnje da će to biti teško, jer je predsednik do sada uspevao da balansira na veoma tankoj žici, ali verujem da će u tome uspeti i u narednom periodu - dodao je analitičar za "Novosti".

Graovac smatra da je moguće da se posle Vučićeve posete Kini odnosi sa EU i SAD zaoštre.

- Ako dođe do većeg zaoštravanja međunarodnih odnosa, onda će i pritisak na Srbiju prirodno rasti. Ukoliko, s druge strane, bude više dogovora i neke vrste deeskalacije, onda će ti pritisci slabiti. Ali to je nešto sa čim ćemo se svakako suočavati u narednom periodu - rekao je Graovac.

Kada je reč o tome da li Kina može da proširi svoj politički i bezbednosni uticaj na Balkan, Graovac je mišljenja da je to moguće, ali da treba biti realan.

- Kina do sad nije bila zemlja koja je gradila snažne bezbednosne potencijale i vojno prisustvo širom sveta, kao što su to radile Sjedinjene Američke Države. To vidimo čak i na Bliskom istoku, koji je za Kinu možda i važniji prostor. Kina ima veoma ograničeno vojno prisustvo, dok Amerikanci imaju desetine baza širom tog regiona. To pokazuje suštinsku razliku. Kina još nije dominantna politička i bezbednosna sila u svetu, ali ekonomski je izuzetno važna. Zato će njen politički i bezbednosni uticaj postepeno rasti, ali to je proces koji će trajati - rekao je Graovac.

S tim u vezi, Graovac je dodao da Kina u ovom trenutku ne može da parira američkom uticaju na Balkanu, jer je američki, odnosno zapadni uticaj, dominantan još od raspada Sovjetskog Saveza i kraja Hladnog rata, a posebno nakon ulaska Bugarske i Rumunije u Evropsku uniju i NATO. Praktično, ceo Balkan je geografski i politički postao prostor dominantnog zapadnog uticaja.

- To je realnost sa kojom ćemo se suočavati i u narednom periodu. Istovremeno, to za Srbiju predstavlja i određene probleme, jer vizija koju Zapad, a pre svega Nemačka, ima za Balkan nije uvek u skladu sa srpskim nacionalnim interesima. Međutim, uticaj Kine će sigurno nastaviti da raste. Iz godine u godinu biće sve jači, ali u ovom trenutku ipak ne može da bude protivteža američkom uticaju u regionu - kazao je Graovac.

Zaključio je da je poseta Vučića Kini važna poruka Zapadu, pre svega kada su u pitanju Kosovo i Metohija, sankcije Rusiji i ukupna spoljnopolitička pozicija Srbije, ali i ekonomski interesi naše zemlje.

BONUS VIDEO: Blokaderka pokušala da pocepa srpsku zastavu