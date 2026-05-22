"POSTOJI MOGUĆNOST DA DOBIJEM NAJVIŠI ORDEN OD PREDSEDNIKA SIJA" Vučić o poseti Kini: Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o predstojećoj poseti Kini, kao i o mogućnosti da mu bude uručen najviši orden od predsednika Sija.

- Ja očekujem u Narodnoj Republici Kini da imamo jednu izuzetnu posetu. Čak sam saznao da postoji mogućnost da dobijem i najviši orden od predsednika Sia. To bi za mene lično bila neverovatna čast i bio bih najponosniji predsednik na svetu, ukoliko bude istina. Ali ono što je mnogo važnije od svega toga jesu rezultati koje donosimo građanima. Građanima donosimo, verujem da smo u ovom trenutku dogovorili oko milijardu u investicijama. Već smo dogovorili milijardu u investicijama, i ja ću to tamo da potpisujem sa kineskim kompanijama, ja i drugi ministri i ja. Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik Si i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od još 30. Dakle, jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije. Sa njima ćemo da razgovaramo i kao o Srbiji kao lokaciji za razvoj i proizvodnju i čipova. Takođe ćemo razgovarati, takođe ćemo razgovarati o robotima. I ja verujem da ćemo otvoriti fabriku za proizvodnju ovih humanoidnih ili čovekolikih robota i pasa robota, robodogova, kako se već nazivaju, već krajem juna ili u prvoj ili drugoj nedelji jula.

- Kina ide ubrznaim korakom ka broju 1 u svetu. Milijardu i dvesta miliona smo bili u gubicima, našli smo rešenje i danas je Bor treći grad po platama u Srbiji. Železara Smederevo isto tako, uspeli smo da je spasaemo. Linglong, sećate se kampanje protiv te kompanije, od Krika i ostalih... Ljudi će da žive sve bolje, to su velike stvari za građane Srbije. - istakao je Vučić.