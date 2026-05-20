TRAMP, PUTIN I VUČIĆ: Najbitniji kineski portal na engleskom jeziku jasno pokazuje ko je bitan Pekingu (FOTO)
NAJVAŽNIJI kineski portal na engleskom jeziku "China Daily" jasno je pokazao ko je od svih svetskih lidera važan zvaničnom Pekingu.
Naime, portal "China Daily" je na naslovnoj strani objavio da je u Pekingu u toku samit kineskog i ruskog predsednika, Si Đinpinga i Ruskog predsednika.
Kineski portal zatim je na naslovnu stranu objavio i vest o poseti američkog predsednika Pekingu, a na sajtu se odmah našla i vest da u Kinu dolazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
