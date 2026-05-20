Politika

"VI STE ZA LEČENJE I HOSPITALIZACIJU" Goran Ješić poslao poruku "lažnim studentima" (VIDEO)

T.J.

20. 05. 2026. u 08:22

OPOZICIONI lider Goran Ješić reagovao je na društvenoj mreži Iks povodom objave stranice "ETF Blokada", ocenivši da su autori takvih poruka "za lečenje i hospitalizaciju".

ВИ СТЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ Горан Јешић послао поруку лажним студентима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ješić je podelio objavu naloga "ETF Blokada", u kojoj se navodi da se njihovi predstavnici ne bi rukovali sa predsednicom Skupštine Srbije, Anom Brnabić, čak ni u slučaju da im vlast obezbedi medijski prostor, uz poruku upućenu predstavnicima države da će "studenti oterati vlast u istoriju".

Njihov status glasi: "Jel' biste se vi rukovali sa Anom Brnabić? Mi ne bismo. Pa ni kada bi nam dozvolili da gostujemo na RTS-u. Pa ni kada nas ne bi prekidali u tom gostovanju. Pa ni kada bi vlast dala sve od sebe da nas podignu iznad cenzusa, srećom nama takva pomoć ne treba. Oteraće vas studenti sve u istoriju!"

 

Uz podeljeni status blokadera, Goran Ješić je kratko napisao: "Da to neko pogleda brzo, dok je vreme! Specijalista.

Ovaj slučaj pokazuje da blokaderi i opozicija ne mogu nikako da se slože, ali i blokadersku oštru retoriku prema državi. Sve više se dele i samo se dižu tenzije, dok s druge strane vlast stalno ističe potrebu za vraćanjem dijalogu, smirivanjem komunikacije i institucionalnim kanalima kao osnovi političkog delovanja.

BONUS VIDEO: Ana Brnabić osudila je nasilje tokom okupljanja na Slaviji

