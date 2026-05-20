"VI STE ZA LEČENJE I HOSPITALIZACIJU" Goran Ješić poslao poruku "lažnim studentima" (VIDEO)
OPOZICIONI lider Goran Ješić reagovao je na društvenoj mreži Iks povodom objave stranice "ETF Blokada", ocenivši da su autori takvih poruka "za lečenje i hospitalizaciju".
Ješić je podelio objavu naloga "ETF Blokada", u kojoj se navodi da se njihovi predstavnici ne bi rukovali sa predsednicom Skupštine Srbije, Anom Brnabić, čak ni u slučaju da im vlast obezbedi medijski prostor, uz poruku upućenu predstavnicima države da će "studenti oterati vlast u istoriju".
Njihov status glasi: "Jel' biste se vi rukovali sa Anom Brnabić? Mi ne bismo. Pa ni kada bi nam dozvolili da gostujemo na RTS-u. Pa ni kada nas ne bi prekidali u tom gostovanju. Pa ni kada bi vlast dala sve od sebe da nas podignu iznad cenzusa, srećom nama takva pomoć ne treba. Oteraće vas studenti sve u istoriju!"
Uz podeljeni status blokadera, Goran Ješić je kratko napisao: "Da to neko pogleda brzo, dok je vreme! Specijalista.
Ovaj slučaj pokazuje da blokaderi i opozicija ne mogu nikako da se slože, ali i blokadersku oštru retoriku prema državi. Sve više se dele i samo se dižu tenzije, dok s druge strane vlast stalno ističe potrebu za vraćanjem dijalogu, smirivanjem komunikacije i institucionalnim kanalima kao osnovi političkog delovanja.
BONUS VIDEO: Ana Brnabić osudila je nasilje tokom okupljanja na Slaviji
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"NAŠI AKTIVISTI SU NAPADNUTI OD STRANE EKSTREMISTA": SNS osudio nasilje na Slaviji
19. 05. 2026. u 21:18
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)