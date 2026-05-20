TOTALNI RAT U DEMOKRATSKOJ STRANCI ZBOG MARINIKE: Funkcioneri zaratili međusobno, pale teške optužbe

В.Н.

20. 05. 2026. u 08:13

UNUTAR Demokratske stranke poslednjih dana bukti ozbiljan sukob između stranačkih funkcionera! U centru nove rasprave našla se sada Marinika Tepić.

Foto: Printskrin/Detektor laži

Nakon što je jedan član DS javno kritikovao Mariniku Tepić, usledio je brutalan odgovor iz same stranke, pa je sukob ubrzo prerastao u otvoreni obračun preko društvenih mreža i javnih nastupa.

Cela rasprava izazvala je veliku pažnju političke javnosti, posebno zbog oštrih reči koje su pale između visokih funkcionera Demokratske stranke.

Potpredsednik DS: "Prestanite da onanišete po mrežama"

Rat zbog Marinike Tepić

Foto: Printskrin

Jedan od potpredsednika Demokratske stranke žestoko je reagovao na napade usmerene prema Mariniki Tepić i poručio članu stranke da "prestane da onaniše po mrežama".

Istovremeno je ocenio da je "očigledno da je neko kidnapovao DS", aludirajući na stanje unutar stranke i način vođenja politike poslednjih meseci.

U objavi je optužio predsednika DS Srđan Milivojević da pokušava da se politički okoristi o studente plenumaše kojima, kako tvrdi, daje "lažnu bezuslovnu podršku".

U raspravu se uključio i Miodrag Gavrilović

Sukob se tu nije završio.

U celu priču uključio se i Miodrag Gavrilović, protivkandidat Srđanu Milivojeviću u borbi za stranačko vođstvo.

Gavrilović je ocenio da se Demokratska stranka pretvorila u organizaciju koja tračari, vodi interne obračune i „valja se u blatu“.

Njegove reči samo su dodatno podgrejale sukob unutar DS koji dugo traje.

Totalno raštimovani

Ovakvi javni obračuni, međusobne optužbe i podele pokazuju da unutar same stranke postoje ozbiljni problemi.

Politička prepucavanja dodatno su otvorila pitanje koliko opozicione stranke u ovom trenutku mogu da deluju jedinstveno, a sukob oko Marinike Tepić samo je jedan od dokaza njihovog razjedinjenja.

