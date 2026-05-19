GRADIŠKA U BLOKADI ZBOG PADA MOSTA, HRVATSKA NE PROTESTUJE: Recept „Blokadne kuharice“ rezervisan je samo za rušenje Srbije
MOST na graničnom prelazu Gradiška između Hrvatske i Bosne i Hercegovine oštećen je tokom noći, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen. Sad će tamo Mila Pajić da pokrene borbu protiv korupcije i kampanju "Ruke su vam krvave!"? Neće.... Hrvatska je njena kuća, a Srbiju bi da sruše. To je razlika.
Ovaj incident odmah otvara ključno pitanje: Hoćemo li sada u Hrvatskoj imati proteste po receptu "Blokadne kuharice"?
Odgovor je – ne. Nećemo ih imati, jer je taj recept pravljen isključivo za obojene revolucije u Srbiji.
Ovakve stvari i tehnički problemi se, nažalost, dešavaju svuda u svetu. Infrastruktura je podložna oštećenjima.
Međutim, svedoci smo toga da se ovakvi događaji jedino u Srbiji, od strane dežurnih blokadera, svesno i sistemski zloupotrebljavaju za destabilizaciju zemlje i nasilni prevrat.
Ono što je svuda u svetu vanredna tehnička okolnost, u Srbiji postaje izgovor za politički radikalizam, zaustavljanje svakodnevnog života i pokušaje rušenja legitimne vlasti na ulici, mimo izbora i demokratskih procedura.
Dok će se u Hrvatskoj saobraćaj normalizovati nakon stručne popravke bez ikakvih političkih tenzija, primeri iz Srbije jasno pokazuju kako funkcioniše uvezeni mehanizam izazivanja haosa. Cilj tog mehanizma nikada nije rešavanje problema niti bezbednost građana, već isključivo kreiranje stalne nestabilnosti za račun tuđih interesa.
