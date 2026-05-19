OVAKO "REKTOR" BRINE O INTERESIMA STUDENATA! Prvo država preuzela 50% školarine, a onda oni, posle nerada i blokada uvećali iste školorine
SVEDOCI smo još jednog apsurda na našem univerzitetu koji najbolje pokazuje kako se upravlja interesima studenata. Nakon što je država donela odluku da preuzme 50% troškova školarine i tako direktno pomogne studentima, usledio je hladan tuš od strane same uprave i "rektora".
Na sedam fakulteta Beogradskog univerziteta skaču cene školarina. Poskupljenje su najavili Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Ekonomski, Pravni, Filološki, Tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Tako će pojedine školarine, koje premašuju i 300.000 dinara, biti veće. Poskupljenja će biti u sedam od 31 fakulteta.
Ovim potezom obelodanjeno je kako "rektor" brine o studentima i njihovim interesima.
Naime, da podsetimo, država je ta koja je krajem oktobra počela povrat 50 odsto školarina studentima, na osnovu izmena Zakona o visokom obrazovanju.
Umesto da se olakšica iskoristi za stabilizaciju i unapređenje rada, uprava je, nakon godinu dana nerada, opstrukcija i blokada, donela odluku o poskupljenju školarina.
Logika je poražavajuća – pošto država sada pokriva polovinu, otvorio se prostor da se cene podignu, pa će budžet Srbije plaćati još veće iznose.
Dok su studenti gubili rokove i predavanja zbog blokada, rukovodstvo je očigledno spremalo plan kako da izvuče više novca.
Ovakve odluke nemaju nikakve veze sa akademskim interesima, već isključivo sa ličnim i finansijskim kalkulacijama na račun svih građana.
