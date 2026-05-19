Politika

OVAKO "REKTOR" BRINE O INTERESIMA STUDENATA! Prvo država preuzela 50% školarine, a onda oni, posle nerada i blokada uvećali iste školorine

В.Н.

19. 05. 2026. u 08:28

SVEDOCI smo još jednog apsurda na našem univerzitetu koji najbolje pokazuje kako se upravlja interesima studenata. Nakon što je država donela odluku da preuzme 50% troškova školarine i tako direktno pomogne studentima, usledio je hladan tuš od strane same uprave i "rektora".

ОВАКО РЕКТОР БРИНЕ О ИНТЕРЕСИМА СТУДЕНАТА! Прво држава преузела 50% школарине, а онда они, после нерада и блокада увећали исте школорине

Foto: Z.Jovanović

Na sedam fakulteta Beogradskog univerziteta skaču cene školarina. Poskupljenje su najavili Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Ekonomski, Pravni, Filološki, Tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Tako će pojedine školarine, koje premašuju i 300.000 dinara, biti veće. Poskupljenja će biti u sedam od 31 fakulteta. 

Ovim potezom obelodanjeno je kako "rektor" brine o studentima i njihovim interesima. 

Naime, da podsetimo, država je ta koja je krajem oktobra počela povrat 50 odsto školarina studentima, na osnovu izmena Zakona o visokom obrazovanju.

Umesto da se olakšica iskoristi za stabilizaciju i unapređenje rada, uprava je, nakon godinu dana nerada, opstrukcija i blokada, donela odluku o poskupljenju školarina.

Logika je poražavajuća – pošto država sada pokriva polovinu, otvorio se prostor da se cene podignu, pa će budžet Srbije plaćati još veće iznose.

Dok su studenti gubili rokove i predavanja zbog blokada, rukovodstvo je očigledno spremalo plan kako da izvuče više novca.

Ovakve odluke nemaju nikakve veze sa akademskim interesima, već isključivo sa ličnim i finansijskim kalkulacijama na račun svih građana.


 

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

