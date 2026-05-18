PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Svetskom urbanom forumu (WUF13) u Bakuu, a u Kongresnom centru dočekali su ga predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa UN-Habitat Anaklaudija Rosbah.

Obraćanje Vučića na forumu

Predsednik se na početku zahvalio posebnu narodu Azerbejdžana na gostoprimstvu.

- Velika zahvalnost predsedniku Alijevu, mom dragom prijatelju. Kada god dođem u Baku, a to je barem jednom godišnje, ja vidim velike promene, mnogo napretka koji ste vi Azerbejdžanci i predsednik Alijev ostvarili, zarad vašeg naroda i zemlje. Uvek je lakše da to vidi neko ko dolazi iz inostranstva, jer vi se mnogo lakše prilagođavate na izazove sa kojima se suočavate. Možemo da vidimo koliko veliki napredak je vaša zemlja zabeležila, a to je zbog vaše vrednoće i posvećenosti, ali i nečega što predsednik Alijev ima više od svih nas, a to je strast, jedno veliko zalaganje za njegovu zemlju i narod. Zato on ostvaruje tako sjajan napredak, zato Baku izgleda kao jedno od najboljih mesta na svetu. Ja mu se zaista divim. Pokušaću da uradim nešto u izvesnoj meri slično u mojoj zemlji. Hteo bih da čestitam Azerbejdžanu na izuzetnim naporima prilikom organizacije ovog foruma i da im čestitam na važnim inicijativama da se po prvi put organizuje samit na marginama ovog događaja. Zadržavanje takvog formata bi bilo vrlo važno za maksimalno korišćenje potencijala foruma. Ovde smo okupljeni da pričamo o izazovima i velikim prilikama urbanizacije. U Bakuu vidimo grad koji prikazuje otpornost i inovativnost. Više od polovine globalnog čovečanstva živi u gradovima. Bez gradova život bi bio nezamisliv. Gradovi se suočavaju i sa problemima. Predlažem da se fokusiramo na sisteme inovacije. Takođe, veliko zagađenje utiče i na zdravstvene probleme. Pojedine zajednice nemaju pristup sanitarijama i vodi. Evidentno je da će pametni gradovi predstavljati budućnost. Izazove veštačke inteligencije moraju se ozbiljno pratiti. U Srbiji smo usvojili zakone da onima koji su živeli u nelegalnog gradnji, to legalizujemo. Kao domaćin Ekspa, Beograd će obezbediti fantastičnu platformu. Dragi prijatelji, nadam se da ću vas videti na Ekspu 2027 - kaže Vučić.

Vučić sa potpredsednikom Vlade Slovačke

Predsednik Vučić sastao se sa potpredsednikom Vlade Slovačke Tomašem Tarabom.

- Sa Tomašem Tarabom razgovarao sam o daljem jačanju odnosa Srbije i Slovačke, kao i o mogućnostima za unapređenje saradnje u oblastima infrastrukture, zaštite životne sredine, energetike i održivog urbanog razvoja. Ponovio sam zahvalnost Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na kontinuiranoj podršci evropskom putu naše zemlje. Iskoristio sam priliku i da prenesem poziv premijeru Robertu Ficu da poseti Srbiju. Uveren sam da ćemo u narednom periodu dodatno osnažiti naše političke i ekonomske veze i realizovati važne zajedničke projekte - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.



Vučić: Sa ponosom predstavljam Srbiju

- Sa ponosom predstavljam Srbiju na Svetskom urbanom forumu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju. Tokom foruma imaću brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da obezbedimo nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.



Na marginama skupa, predsednika Vučića očekuje niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima.

Više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja

Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.

Svetski urbani forum traje do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium, a tema je "Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice", u organizaciji UN Habitat.

