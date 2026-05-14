BLOKADERI LINČOVALI ČOVEKA: Siledžijstvo, batinjanje i nasilje je jedina njihova politika!

BLOKADERSKA banda okupljena oko Pravnog fakulteta danas je izazvala tešku nesreću u kojoj samo pukom srećom nije bilo stradalih.

Blokaderi su nezakonito blokirali ulicu i time izazvali tešku nesreću, kada se jedan vozač u panici, usled blokade, rikvercom zaleteo i pokosio starijeg čoveka.

Tokom haosa koji je usledio, blokaderska banda, koja je jedina odgovorna za ono što se dogodilo, nasrnula je na vozača i njegovo vozilo marke „tojota“, pri čemu su polomili stakla na automobilu i povredili muškarca koji je vozio automobil.

Čovek, na svu sreću, ima lakše povrede, ali je blokaderska bahatost i nepoštovanje zakona i Ustava Republike Srbije, koji garantuje slobodu kretanja, mogla nekoga da ga ubije!

Čega god blokaderi da se dotaknu, šta god da urade, oni to rade na štetu države Srbije i svih građana!

Sada se to još jednom ispostavilo kao tačno, zbog njihovog bahatog i bezobzirnog ponašanja, umalo su stradala dva čoveka, a ispaštaju i svi ostali građani koji moraju da trpe blokade i bahatost bande i rulje!

Blokaderi se ponovo ponašaju kao drumski razbojnici, tuku ljude, uzimaju pravdu u svoje ruke, uništavaju sve čega se dotaknu! Zamislite kako bi Srbija izgledala kada bi imali vlast!

Blokaderski mediji odmah su počeli da pumpaju mržnju i raspiruju sukobe i nerede, a kao krvoloci su pohitali političar Vladan Đokić i kompanija da dođu ispred Pravnog fakulteta. Žele opet da parazitiraju i da otmu neki politički poen!

A gde si bio Đokiću, kada je studentkinja sa Filozofskog fakulteta izgubila život?!

Tada te danima nije bilo, zavukao si se u mišju rupu, zato što znaš da si jedan od odgovornih za njenu smrt.