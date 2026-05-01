Koliko mržnje prema jednom čoveku: Bjelogrlić kuka što Vučić voli običnog čoveka, a ne "elitu" - narod nazvao nepismenim i primitivnim VIDEO

BLOKADER Dragan Bjelogrlić koji živi luksuzan život u Vučićevoj Srbiji, u svom bablu "elite" kukao je na predsednika Srbije što više ne voli "elitu" od svog naroda, ne štedeći reči za one koji ne pripadaju "espreso brigadama".

Koliko mržnje i prezira prema običnom čoveku!

Sve je u nekoliko rečenica "lepo" opisao blokader Dragan Bjelogrlić. Poslušajte.

Zato oni, blokaderi, mrze Vučića, jer je vratio dostojanstvo običnom čoveku, radniku, seljaku, nadničaru… jer, po “eliti”, ti ljudi ne treba da imaju nikakva prava.

Po “eliti” ti ljudi treba da rade, da krvare, da pune budžet i da ćute. A “eliti” da se pune guzice iz budžeta. I da ih ništa niko ne pita.

A oni da nam sole pamet i da glume viši level, da nam iz Rovinja, sa Hvara, objasne koliko smo glupi i nebitno i da smo bez njih niko i ništa.

To oni Vučiću nikad neće oprostiti!