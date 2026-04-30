PUTINOV SPECIJALAC O VUČIĆU: On je među retkima koji shvataju pravu energetsku krizu i nastoji da zaštiti svoj narod

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je među retkima u Evropi koji shvataju pravu energetsku krizu i preduzima mere kako bi zaštitio svoj narod od posledica, rekao je šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, uz objavu zastave Srbije i Rusije i emotikona rukovanja.

On je reagovao na izjavu koju je Vučić dao ranije danas. Kako je rekao, Dmitrijev je bio u pravu kada je rekao da će cena nafte ići na 150 dolara za barel.

President Vučić stands among the very few in Europe who grasp the real energy crisis—and are acting to shield their people from the fallout. 🇷🇺🤝🇷🇸 https://t.co/W8rQwzAwH1 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 30, 2026

- Danas puštamo nove hiljade tona nafte. Rafinerija srećom radi pa može da proizvodi kerozin. Snalazimo se na sve moguće načine, još nismo dirali u vojne rezerve. Ne daj Bože, jer kad dođemo dotle onda... ne znate šta da radite, ne znate šta vas čeka sutra - naveo je on.

Dodao je da država gleda kako da zaštiti interese građana.

Podsetimo, savetnik ruskog predsednika rekao je sredinom aprila da bi cena nafte na svetskom tržištu mogla da premaši 150 dolara po barelu.

On je to rekao komentarišući zatvaranje Ormuskog moreuza, navodeći da će što duže on bude zatvoren, to će cene nafte i prirodnog gasa biti više.