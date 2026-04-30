PUTINOV SPECIJALAC O VUČIĆU: On je među retkima koji shvataju pravu energetsku krizu i nastoji da zaštiti svoj narod
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je među retkima u Evropi koji shvataju pravu energetsku krizu i preduzima mere kako bi zaštitio svoj narod od posledica, rekao je šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, uz objavu zastave Srbije i Rusije i emotikona rukovanja.
On je reagovao na izjavu koju je Vučić dao ranije danas. Kako je rekao, Dmitrijev je bio u pravu kada je rekao da će cena nafte ići na 150 dolara za barel.
- Danas puštamo nove hiljade tona nafte. Rafinerija srećom radi pa može da proizvodi kerozin. Snalazimo se na sve moguće načine, još nismo dirali u vojne rezerve. Ne daj Bože, jer kad dođemo dotle onda... ne znate šta da radite, ne znate šta vas čeka sutra - naveo je on.
Dodao je da država gleda kako da zaštiti interese građana.
Podsetimo, savetnik ruskog predsednika rekao je sredinom aprila da bi cena nafte na svetskom tržištu mogla da premaši 150 dolara po barelu.
On je to rekao komentarišući zatvaranje Ormuskog moreuza, navodeći da će što duže on bude zatvoren, to će cene nafte i prirodnog gasa biti više.
Vučić gost Nacionalnog dnevnika: Predsednik govori o svim najvažnijim temama
30. 04. 2026. u 18:30
Sve manje studenata, sve više haosa: Protesti blokadera bez ikakvog cilja!
30. 04. 2026. u 17:20
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Zašto ne treba govoriti "primi moje saučešće"? Otac Predrag otkriva: "Ne budite plitki"
"KADA izjavljujete saučešće ne budite plitki..."
29. 04. 2026. u 12:35
