„To bi i moj deda Dušan Silni rekao!” Žaklina Tatalović pokušala da se opere posle laži o akademiku, pa doživela još veću sramotu
ŽAKLINA Tatalović pokazala ne samo aroganciju i sklonost ka laganju, već je žestoko srozala poverenje i onih malobrojnih koji su joj dosad verovali.
Novinarka Žaklina Tatalović našla se usred skandala kada je otkriveno da se lažno predstavalja kao unuka pokojnog akadermika Nikole Hajdina. Čak je i njena televizijska kuća N1 na toj laži gradila nekakvu ekskluzivnost, a kad je pukla bruka tiho su pokušali da sakriju sve tragove, ali u tome nisu uspeli.
Sada se oglasila i glavna akterka afere Žaklina Tatalović, međutim i to se neslavno završilo upravo zbog novog pokušaja manipulacije javnosti. Umesto da objasni zašto je lagala o slavnom dedi, ona je po svom dobro razrađenom običaju nadobudno delila lekcije svima koje to zanima!
- Stalni pokušaj diskreditacije drugoga je uvek odraz sopstvene slabosti, a ne stvarne moći - napisala je Žaklina Tatalović na Iksu.
Međutim, Tatalovićku su odmah poklopili komentarima, a jedan od najoriginalnijih bio je:
- To je nešto što bi i moj deda Dušan Silni rekao.
Tako je ispalo da je Žaklina Tatalović samo pokazala ne samo aroganciju i sklonost ka laganju, već je žestoko srozala poverenje onih malobrojnih koji su joj dosad verovali.
I dalje ostaje u obavezi da javnosti kaže zašto je lagala o navodnoj rodbinskoj vezi sa poznatim akademikom, ali i da objasni kako je uspela da izmisli još jednu nebuloznu priču - da joj je drugi deda niko drugi do slavni naučnik Nikola Tesla.
(Kurir)
