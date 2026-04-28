Ustaški udar na Srbiju i predsednika Vučića preko blokaderske N1: Oko Srbije treba stvoriti sanitarni kordon, Srbija je izvor zla (VIDEO)

HRVATSKI evroposlanik Tomislav Sokol udario je bez trunke stida i srama sa blokaderske N1 na predsednika Srbije Aleksandra Vučića ističući da oko Srbije treba stvoriti sanitarni kordon i da je Srbija izvor zla.

- Ja govorim istu stvar da je politika popuštanja Srbiji promašaj, da je Srbija glavni izvor nestabilnosti cele juoistične Evrope i da je treba puno žešće sankcionisati nego što je bilo do sada. - rekao je i dodao:

- Danas je celo srpsko društvo mnogo bliže liniji četničke ideologije nego što je to bilo krajem 80-ih. Srbi su problem, Srbiji apsolutni treba suspendovati sva evropska sredstva. Ja bih rekao da oko Srbije treba stvoriti jedan sanitarni kordon, ne samo oko Vučića, nego oko svih velikosrpskih opcija koje dolaze od tamo. - sramno je izjavio Sokol.