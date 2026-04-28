Politika

Hag odugovlačenjem sprovodi "tihu smrtnu kaznu": Darko Mladić zabrinut, plaši se da za njegovog oca nema pomoći ako se hitno ne reaguje

В.Н.

28. 04. 2026. u 07:20

DARKO Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje teško i da nije siguran da će do kraja sedmice Mehanizam za krivične sudove u Hagu odgovoriti na zahtev za njegovo puštanje na lečenje u Srbiju.

Naime, Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića kaže da ne očekuje odgovor do kraja ove nedelje, ali se nada da će Tribunal poštovati pravila koja je letos uspostavio i da će njegov otac do tada da izdrži.

On je istakao da se ponovo čuo na nekoliko minuta sa ocem i da je on i dalje u istom stanju kao i da jedva priča.

- Taj razgovor nije mogao ni da traje nešto dugo zato što on ne može da govori, nemamo još ništa povratno i mislim da ni nećemo imati verovatno do kraja ove nedelje što se tiče Suda i onoga o čemu će oni da odlučuju, tako da u ovom trenutku sve je isto - dodao je.

Naveo je da je, na neki način, Tribunal ovim ponašanjem doneo smrtnu kaznu.

- Meni je najspornija u svemu tome činjenica da Sud mora da se uveri da neko osuđen umire da bi ga pustio, i da to tako eksplicitno kaže. Mislim da je to uskraćivanje prava na lečenje i na neki način smrtna kazna, tako da ako u ovom slučaju sada moj otac ne bude hitno pušten – on verovatno već i neće moći da bude izlečen - zaključio je Darko Mladić.

Podsetimo, general Mladić pretrpeo je više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Nekadašnji komandat Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja. General Mladić je uhapšen 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.

(Informer)

BONUS VIDEO: Ćuta poručio: Da se mi dokopamo vlasti, a posle ćemo možda i litijum kopati!

