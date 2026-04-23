Raspad sistema u BiH: Da nije bilo Vučića i mi bismo u Srbiji imali ovakve naslove (FOTO)
U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, osvanuli su naslovi: Željezara otkrila izdaju, o devastaciji namenske industrije, uništenja Koksare i sada Željezare, a na redu su Železnice FBiH i BH Telekom.
Dalje, vodi se "Borba za egzistenciju otpuštenih iz Koksare, bez posla i u kreditima gotovo 600 radnika", piše ovaj list.
Takođe, u "Avazu" se može čitati i o budžetskim paradoksima u Federaciji BiH.
Razgovor sa Marinom Berberović, predsednicom Saveza sindikata doktora FBiH otkriva kako "nemar vlada inicira štrajkove u nekoliko kantona".
Svi ovi naslovi objavljeni su u razmaku od jednog dana i ukazuju na sistemske probleme u susednoj državi koji obuhvataju sam njen vrh.
Sa druge strane, u protekloj deceniji, državni vrh Srbije imao je odgovor na svaku pretnju i svaku krizu.
Kada je korona zahvatila planetu, Srbija je hitno reagovao i kod nas su se vakcinisali ljudi u čitavom regionu. Kojom vakcinom, to su mogli da biraju.
Kada je počeo rat u Ukrajini, država je reagovala merama koje su stabilizovale cene, država je obezbedila rezerve goriva, zauzela jasan stav prema sukobu (da osudi agresije, ne sankcijama Rusiji) i tako veoma jasno stavila građane svoje zemlje kao prioritet, uz poštovanje tradicionalnih prijateljstava.
Kada se grade vojni savezi u regionu, Srbija reguje jačajući svoje odbrambene i odvraćajuće kapacitete.
Kada je na delu pokušaj rušenja države od spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja, država reaguje odmereno, snažno i odlučno. U Srbiji se nacionalne kompanije ne zatvaraju - otvaraju se nove, stižu strane investicije i vodi se otvorena borba protiv korupcije.
U tom kontekstu, naslovi iz susedne BiH deluju posebno apokaliptično - bili bi i kod nas, da nismo imali predsednika Srbije Aleksandra Vučića na čelu.
