Raspad sistema u BiH: Da nije bilo Vučića i mi bismo u Srbiji imali ovakve naslove (FOTO)

23. 04. 2026. u 12:49

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, osvanuli su naslovi: Željezara otkrila izdaju, o devastaciji namenske industrije, uništenja Koksare i sada Željezare, a na redu su Železnice FBiH i BH Telekom.

Dalje, vodi se "Borba za egzistenciju otpuštenih iz Koksare, bez posla i u kreditima gotovo 600 radnika", piše ovaj list.

Takođe, u "Avazu" se može čitati i o budžetskim paradoksima u Federaciji BiH.

Razgovor sa Marinom Berberović, predsednicom Saveza sindikata doktora FBiH otkriva kako "nemar vlada inicira štrajkove u nekoliko kantona".

Svi ovi naslovi objavljeni su u razmaku od jednog dana i ukazuju na sistemske probleme u susednoj državi koji obuhvataju sam njen vrh.

Sa druge strane, u protekloj deceniji, državni vrh Srbije imao je odgovor na svaku pretnju i svaku krizu.

Kada je korona zahvatila planetu, Srbija je hitno reagovao i kod nas su se vakcinisali ljudi u čitavom regionu. Kojom vakcinom, to su mogli da biraju.

Kada je počeo rat u Ukrajini, država je reagovala merama koje su stabilizovale cene, država je obezbedila rezerve goriva, zauzela jasan stav prema sukobu (da osudi agresije, ne sankcijama Rusiji) i tako veoma jasno stavila građane svoje zemlje kao prioritet, uz poštovanje tradicionalnih prijateljstava.

Kada se grade vojni savezi u regionu, Srbija reguje jačajući svoje odbrambene i odvraćajuće kapacitete.

Kada je na delu pokušaj rušenja države od spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja, država reaguje odmereno, snažno i odlučno. U Srbiji se nacionalne kompanije ne zatvaraju - otvaraju se nove, stižu strane investicije i vodi se otvorena borba protiv korupcije.

U tom kontekstu, naslovi iz susedne BiH deluju posebno apokaliptično - bili bi i kod nas, da nismo imali predsednika Srbije Aleksandra Vučića na čelu.

"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"

POSLANIK Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Stipe Mlinarić Ćipe prozvao je na društvenim mrežama TV voditelja i novinara Zorana Šprajca, optuživši ga za napade i propitujući motive takvog odnosa. U drugoj objavi izneo je niz političkih i ratnih referenci, i sugerisao da ga Šprajc napada zbog njegova javnog delovanja, između ostalog zbog protivljenja Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS), inicijativi oko uklanjanja spomenika Goranu Šoškoćaninu i angažmana u slučaju generala Kontraobaveštajne službe (KOS) Aleksandra Vasiljevića

22. 04. 2026. u 18:07

