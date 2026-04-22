Politika

Policija lažne države upala jutros u Severnu Mitrovicu: Priština ruši garaže čiji su vlasnici Srbi, Euleks i karabinjeri sve posmatraju

М.А.С.

22. 04. 2026. u 08:24

NEŠTO pre sedam časova jutros počelo je rušenje garaža koje se nalaze u blizini pritvorskog centra u Severnoj Mitrovici, čiji su vlasnici Srbi. Na terenu su i dalje radnici, kamioni i bageri koje obezbeđuje takozvana kosovska policija.

Полиција лажне државе упала јутрос у Северну Митровицу: Приштина руши гараже чији су власници Срби, Еулекс и карабињери све посматрају

Foto: D. Zečević

Policija je prethodno juče postavila žutu traku i najavila rušenje obih objekata. Kao razlog za rušenje navedena je bezbednost pritvorskog centra.

Privatni objekti koji se nalaze uz samu ogradu zatvora nisu predmet rušenja.

Rušenje prate karabinjeri i Euleks. Na licu mesta je i šef operative tzv. kosovske policije za region Sever Petrit Fejza, koji nije želeo da da izjave medijima.

Stigao je i inspektor opštine Severna Mitrovica Veljko Orlović u čijoj nadležnosti je rušenje. Opštinska inspekcija, međutim, nije odobrila rušenje.

Zemljište na kom se nalaze sada već porušeni objekti pripada preduzeću Trepča jug.

Reč je o garažama čijim je vlasnicima u februaru, a onda i u martu, Trepča jug dostavila upozorenje pred rušenje, tvrdeći da se njihovi objekti nalaze na zemljištu koje pripada tom kombinatu.

Vlasnici, na drugoj strani, tvrde da imaju sve papire za ove objekte.

 - Bili smo u policiji, predali smo papire, svi ovde posedujemo papire. Ove garaže su ovde 62 godine, neko ima iz 1987, neko ima iz šezdeset i neke…Svi imamo papire - izjavio je sinoć za Kosovo onlajn Nemanja Jović, vlasnik jedne od garaža koji je došao do svog objekta kada je policija juče postavila žutu traku.

(Sputnjik)
 

Svet gleda i plače: Evo šta su uradili fudbaleri Irana (FOTO/VIDEO)