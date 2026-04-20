ANS: Direktni napadi na novinare predstavljaju nedopustiv udar na slobodu govora i njihovu bezbednost

В. Н.

20. 04. 2026. u 21:21

ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalne pretnje i uvrede koje je predstavnik opozicije Radovan Novaković uputio novinaru Gvozdenu Nikoliću.

АНС: Директни напади на новинаре представљају недопустив удар на слободу говора и њихову безбедност

Posebno je poražavajuće i zastrašujuće što ovakve opasne poruke dolaze od strane odbornika lokalnog parlamenta u Užicu, koji bi umesto što izriče pretnje sa skupštinske govornice, morao da bude primer poštovanja zakona i institucija.

Ovakvi direktni napadi na medijske radnike predstavljaju nedopustiv udar na slobodu govora i bezbednost svih onih koji profesionalno izveštavaju sa terena. Pružamo punu podršku kolegi Nikoliću i zahtevamo od nadležnih organa hitnu reakciju, kao i utvrđivanje političke i pravne odgovornosti za izrečene pretnje.   

Pozivamo nadležne institucije da zaštite integritet novinarske profesije i sankcionišu svakoga ko ugrožava bezbednost novinara.

