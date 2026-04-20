ANS: Direktni napadi na novinare predstavljaju nedopustiv udar na slobodu govora i njihovu bezbednost
ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalne pretnje i uvrede koje je predstavnik opozicije Radovan Novaković uputio novinaru Gvozdenu Nikoliću.
Posebno je poražavajuće i zastrašujuće što ovakve opasne poruke dolaze od strane odbornika lokalnog parlamenta u Užicu, koji bi umesto što izriče pretnje sa skupštinske govornice, morao da bude primer poštovanja zakona i institucija.
Ovakvi direktni napadi na medijske radnike predstavljaju nedopustiv udar na slobodu govora i bezbednost svih onih koji profesionalno izveštavaju sa terena. Pružamo punu podršku kolegi Nikoliću i zahtevamo od nadležnih organa hitnu reakciju, kao i utvrđivanje političke i pravne odgovornosti za izrečene pretnje.
Pozivamo nadležne institucije da zaštite integritet novinarske profesije i sankcionišu svakoga ko ugrožava bezbednost novinara.
Šta Đokić radi u Briselu? Rektor sa EU zvaničnicima, građani traže odgovore!
20. 04. 2026. u 21:31
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
