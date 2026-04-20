"Đokić otvoreno zloupotrebljava svoju poziciju" Milica Đurđević Stamenkovski: Rektor univerziteta ne sme da obavlja stranačke funkcije

Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski iznela svoje mišljenje o lažnim vestima blokadera i kasnijim oglašavanjem Marte Kos. Njeno saopštenje prenosimo u celosti.

- Danas je, i konačno, posredstvom Marte Kos, svima u Srbiji, ali i svetu, kristalno jasno da je princip autonomije univerziteta grubo zloupotrebljen kako bi se stvorio svojevrsni "diplomatski imunitet" za političko delovanje rektora Vladana Đokića.

Zakon i principi autonomije znače da rektor univerziteta ne sme da obavlja stranačke funkcije (makar bilo reči o stranci ili pokretu u nastajanju), ne sme da deluje kao predstavnik političke stranke (čak i da je reč o stranci ili pokretu u nastajanju), i ne sme da koristi funkciju univerziteta za partijsku politiku (sve i da je reč o partijskoj politici stranke ili pokreta u nastajanju). I tu nema nikakve dileme.

Ako je do sada neko i gajio sumnje da rektor Beogradskog univerziteta otvoreno zloupotrebljava svoju akademsku poziciju, od danas su te sumnje potpuno i nedvosmisleno razvejane, ali ne zahvaljujući protivzakonitom delovanju rektora, nego blagodareći aktivnom delovanju komesarke za proširenje, Marte Kos, koja se direktno meša u srpska unutrašnja politička pitanja.

Da bude sasvim jasno, ona se do sada u nekoliko navrata sastajala sa profesorima univerziteta iz raznih zemalja, ali su ti sastanci uvek bili deo šireg skupa, gde su profesori bili deo grupe eksperata ili govornika. Pa ipak, stvari postaju znatno osetljivije kada jedan rektor univerziteta zvanično, na međunarodnom nivou, ulazi u razgovor o izborima, komentariše ili ocenjuje političku stabilnost države i učestvuje u razgovorima o spoljnopolitičkom kursu (npr. EU integracije kao politička odluka), jer on tada predstavlja stranu unutar političkog konflikta. U tom slučaju briše se granica između akademske i političke uloge.

Najzad, komesarka za proširenje je rektora i zvanično postavila u onaj okvir u kome se on zaista i nalazi, a na šta vlasti u Beogradu upozoravaju već više od godinu i po dana. Njeni postupci učinili su medveđu uslugu rektoru Đokiću, jer su mu, umesto zaštite, prevashodno doneli formalnu etiketu političkog aktera.

Stoga, hvala komesarki, jer je potvrdila ono o čemu mi već duže vreme govorimo - rekla je Đurđević Stamenkovski.