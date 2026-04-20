Vučić pokazao rešenje i rasturio laži Đilasove stranke: Nakrivio se most? Nakrivio mu se nos, ko Pinokiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara, da prokomentariše to što iz stranke Dragana Đilasa kažu da se most koji se danas otvara nakrivio kao i da se to radi bez izdate upotrebne dozvole, demantovao je te tvrdnje i pokazao izdatu upotrebnu dozvolu za most kod Tomaševca preko reke Tamiš.

- Evo, ovo je upotrebna dozvola. Rešenje o upotrebnoj dozvoli. Samo, samo da vidim kad je izdato - izdato je još pre mesec dana. Evo, izvolite. Samo vidite s kakvim lažovima imamo posla. Šta kaže, nakrivio se most? Nakrivio mu se nos, ko Pinokiju, kao i sve drugo. Čuj, nakrivio mu se most. Jeste, evo sad sam prošao tim nakrivljenim mostom i voz zajedno sa mnom. Kakvi lažovi - rekao je Vučić.

Istakao je da je on uvek za to da se nešto uradi za narod.

- A oni znaju te procedure, pa nek se bave procedurama, ali ja ne bih došao ovde da to nije urađeno, tako da... Šta da radite? Postoje ljudi koji mrze svoju zemlju, koji se ne raduju uspehu svoje zemlje. Pogledajte kako je lepo urađena ova jednokolosečna pruga ovde. Pogledajte kako to lepo izgleda. Kako su stvarno to lepo i čisto ljudi uradili. Nisam znao da je Tamiš ovde ovako lep. Prosto je milina proći, i zato ćemo još da ulažemo, još da ulažemo, da napravimo i drumski most, da možete ovde još lepše i još bolje da živite. A što se ovih tiče, šta da vam kažem? Tužna priča sa tužnim krajem - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što Radomir Lazović iz ZLF kaže da će oni izaći na izbore samo ako nađu neku metodu kako da obore aktuelnu vlast u Srbiji i konstataciju da se videlo u emisiji Utisak nedelje sinoć da ne mogu da se dogovore između sebe da li da izađu zajedno studenti u blokadi, odnosno blokaderi i opozicija, ili da idu odvojeno blokaderi i opozicija, Vučić je poručio da mogu da idu na izbore kako god hoće.

- Nek idu kako god hoće, ionako razlike između njih nema, tako da nema velike filozofije - istakao je Vučić.