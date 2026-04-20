Anes Balićevac iz Brodareva vara i narod i švedsku državu: Prevario je najboljeg prijatelja, koji je izvršio samoubistvo zbog dugova

ANES Balićevac, organizator događaja iz Švedske, poreklom iz Brodareva, ponovo je u centru skandala.

Foto: Društvene mreže

Nakon što je pokušao da prevari tim popularnog pevača Ace Lukasa falsifikovanim papirima za nastup, na adresu naše redakcije stigle su nove, šokantne informacije.

Prema informacijama koje već kruže društvenim mrežama i brojnim portalima, Balićevac, vlasnik firme BKS Event AB, dogovorio je nastup Ace Lukasa u Švedskoj. Umesto fer saradnje, pokušao je da izvede prljavu igru i prevari ekipu srpskog izvođača falsifikovanim dokumentima.

Međutim, nije mu pošlo za rukom.

Ceo slučaj je izazvao ogromne reakcije – Aca Lukas je javno upozorio kolege na ovog „najvećeg prevaranta“, a mnogi su se pitali kako neko ko organizuje velike događaje za dijasporu može da se ponaša na ovakav način.

Podsetimo: upravo je firma BKS Event AB na čijem je čelu Anes Balićevac bila organizator spornog događaja u Švedskoj na kome je Aca Lukas priveden od strane policije.

Nove informacije:

Firma AB ADAN Frakt i Norrköping duguje 18.085.780 kr!



Podaci su ažurirani 10. aprila 2026. godine i otkrivaju sledeće:

Kreditna napomena sa važnim informacijama: Anmärkning, Skuldsaldo, Ansökan hos Kronofogden (Kronofogden je švedska agencija za naplatu dugova).

Betalningsanmärkningar (beleške o neplaćanju):

Opšte potraživanja (Allmänna mål): 24 slučaja, poslednje 4. aprila 2026., ukupno 18.085.600 kr.

Pojedinačna potraživanja (Enskilda mål): 1 slučaj od 13. oktobra 2025., ukupno 180 kr.

Ukupno: 18.085.780 kr (što je približno 1,8 miliona evra po trenutnom kursu).

Ovi podaci su javno dostupni i jasno pokazuju da se firma „guši u dugovima“ prema državi i poveriocima.

Anonimni izvor otkriva mračnu prošlost: „Prevario je mnogo ljudi, jedan je zbog njega oduzeo sebi život“

Uz snimke ekrana, Hype redakcija je dobila i detaljan mejl od anonimnog izvora koji sebe naziva „Svedskiprevarant Balicevac“. U poruci od 9. aprila 2026. izvor navodi deo „prevarantske biografije“ Anesa Balićevca:

- Anes je teški lažov i prevarant, prevario je mnogo ljudi. Prvobitni vlasnik i organizator koncerata bio je Adis Bihorac kome je Anes glumio prijatelja i uspeo da prevari. Naime, Adis je sebi oduzeo život 2017. godine u Stokholmu zbog dugova i problema koje mu je Anes priredio da bi mu preuzeo biznis. Anes je glumeci mu prijatelja i istovremeno ga namestao zelenasima i kamatarima jedan od njih je Fule Memovic. Anes je mnoge ljude zavio i crno. Skim se god družio iskoristio ga je i prevario zato često menja društvo i nalazi nove žrtve.

Izvor nudi i dodatne informacije „ako vas interesuje“ i završava srdačnim pozdravom. Drugi mejl od 10. aprila 2026. šalje upravo snimak ekrana sa dugovima firme AB ADAN Frakt i navodi da je Anes „Prevarant i Svedsku državu vara“.

Šta dalje?

Dok se Anes Balićevac i dalje predstavlja kao glavni menadžer za Skandinaviju i organizator velikih događaja za dijasporu, sve više ljudi postavlja pitanje:

Kako neko ko duguje državi milione kruna, može da organizuje koncerte i paradira sa Roleksom na ruci?

(Hype)