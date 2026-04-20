Presuda u petak 24. aprila: Suđenje trojici Srba optuženih „Banjsku“, advokati izneli završne reči

Posle današnjeg ročišta pred tzv Osnovnim sudom u Prištini na kojem je odbrana iznela završne reči u suđenju trojici optuženih Srba za slučaj Banjska, advokati odbrane ocneili su da je optužnica pravno neutemeljena i da ima dosta manjkavosti.

foto privatna arhiva

Njome se , kako je ukazao advokat Ljubomir Pantović branilac Blagoja Spasojevića, kroz kolektivnu krivicu želi pripisati pojedinačna odgovornost, ali da nema konkretnih dokaza o indicidualnoj odgovornosti.

- Danas smo izneli i primere iz sudske kosovske prakse gde Vrhovni sud Kosova i Apelacioni sud izričito traže da radnja svakog okrivljenog mora biti konkretno opisana u činjeničnom opisu i da uopšteni opis u optužnici nije prihvatljiv i ne dokazuje krivičnu odgovornost. Naravno, ja nisam negirao da je moj branjenik bio učesnik događaja u Banjskoj, nije ni bilo svrhe da to radim jer je bio učesnik i u tom pravcu ima dokaza, ali mi ne znamo da li je on preduzeo neku radnju i ako jeste o kakvim se radnjama radi -istakao je advokat Pantović.

On je dodao da čitav proces prati veliko medijsko interesovanje i pritisak javnosti i da je optuženima na neki način već presuđeno bez pretpostavke nevinosti - što je osnovno ljudsko pravo svake optužene osobe.

I Miloš Delević, advokat optuženog Vladimira Tolića rekao je posle iznošenja završnih reči da je cilj svakog krivičnog postupka - utvrđivanje istine, ali da ono što je tužilac Naim Abazi kazao u svojoj završnoj reči „nema apsolutno blage veze sa istinom“.

-Tužilac je optužio sve ove ljude za krivično delo „terorizma“ i krivično delo „teška dela protiv ustavnog poretka“, bez ijednog dokaza. Ja ne kažem da je Vladimir Tolić nevin, međutim, nije kriv za ova krivična dela koja mu se stavljaju na teret - istakao je advokat Delević.

On je ukazao da je u pitanju „oružana pobuna“ a ne kako je tužilaštvo okarakterisalo kao „rušenje ustavnog poretka Kosova sa ciljem aneksije severa", odnosno da je „Banjska kulminacija bezbednosne i političke krize“ koja je trajala na severu Kosova godinama pre Banjske.

- Počelo je sa registarskim tablicama, počelo je sa napuštanjem institucija, kasnije je bio i sukob ispred opštine Zvečan, barikade, spiskovi za hapšenje i tako dalje. Zato kažem da ovo što su uradili Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević ima elemente krivičnog dela „oružana pobuna“ iz člana 115 Krivičnog zakonika. Za učešće u oružanoj pobuni zaprećena je kazna minimum pet godina, dok je za organizatora zaprećena kazna deset godina i to je pravedna i pravnična kazna za ove ljude - naveo je advokat Delević.

On je dodao da kakva god prvostepena presuda bude, da postoji mogućnost žalbe Apelacionom sudu ali i pravo za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu, kao i četvrti stepen ustavnu žalbu.

I advokatica Jovana Filipović istakla je posle današnjeg ročišta da su advokat demantovali svaku reč tzv. Tužilaštva

- Na svaku reč Specijalnog tužilaštva dostavili smo njihov dokaz koji negira tvrdnje i pokazali smo da je ovo samo jedna velika konstrukcija događaja – onako kako je to odgovaralo Specijalnom tužilaštvu - kazala je Filipovićeva dodajući da nijedna dokaz ne pokazuje bilo kakvu umešanost Dušana u događaja koji se desio u Banjskoj 24. septembra 2023. godine, a ponajmanje ne aktivno učešće i da kako je naglasila, sve vodi ka oslobađajućoj presudi Dušana Maksimovića.

Trojica optuženih Srba uhapšena su neposredno posle događaja u Banjskoj septembra 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru a deo su grupe protiv koje je tzv. Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu.

Inače, objavljivanje presude prema rečima advokata odbrane biće u petak, 24. aprila, u 15 časova.