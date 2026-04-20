ĐURIĆ PORUČIO KONAKOVIĆU: Za mog predsednika Vučića glasa i glasaće više Bošnjaka nego što je za tebe ikada glasalo
MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić odgovorio je Elmedinu Konakoviću na nove optužbe na račun Srbije.
- Dobro je, Dino Konakoviću, svi znaju da si “pobedio” u Antaliji i ostavio sjajan utisak, ne moraš više da se pravdaš. Ljudi su te malo čudno gledali doduše. Poštujem te, ali nemam nameru ja da ti pomažem u takvoj predizbornoj kampanji, za to ćeš morati nekog drugog da nađeš. Srbima i Bošnjacima treba drugačija budućnost, a ne mržnja. Samo te ipak molim da povedeš računa i izbegneš prstić i povišen ton na diplomatskim skupovima, nije bruka samo za tebe nego za region. P.S. Svakako za mog predsednika Vučića glasa i glasaće više Bošnjaka nego što je za tebe ikada glasalo. Živ bio - poručio je Đurić Konakoviću na Iksu.
Šta Đokić radi u Briselu? Rektor sa EU zvaničnicima, građani traže odgovore!
20. 04. 2026. u 21:31
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
