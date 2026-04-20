ĐURIĆ PORUČIO KONAKOVIĆU: Za mog predsednika Vučića glasa i glasaće više Bošnjaka nego što je za tebe ikada glasalo

MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić odgovorio je Elmedinu Konakoviću na nove optužbe na račun Srbije.

- Dobro je, Dino Konakoviću, svi znaju da si “pobedio” u Antaliji i ostavio sjajan utisak, ne moraš više da se pravdaš. Ljudi su te malo čudno gledali doduše. Poštujem te, ali nemam nameru ja da ti pomažem u takvoj predizbornoj kampanji, za to ćeš morati nekog drugog da nađeš. Srbima i Bošnjacima treba drugačija budućnost, a ne mržnja. Samo te ipak molim da povedeš računa i izbegneš prstić i povišen ton na diplomatskim skupovima, nije bruka samo za tebe nego za region. P.S. Svakako za mog predsednika Vučića glasa i glasaće više Bošnjaka nego što je za tebe ikada glasalo. Živ bio - poručio je Đurić Konakoviću na Iksu.

Dobro je @DinoKonakovic, svi znaju da si “pobedio” u Antaliji i ostavio sjajan utisak, ne moraš više da se pravdaš. Ljudi su te malo čudno gledali doduše. Poštujem te, ali nemam nameru ja da ti pomažem u takvoj predizbornoj kampanji, za to ćeš morati nekog drugog da nađeš.… — Marko Đurić (@markodjuric) April 19, 2026