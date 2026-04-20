Šokantna saznanja o Đokiću: Pre više od deceniju napisao priručnik o otimanju vlasti

AMBICIJE političara Vladana Đokića da se domogne vlasti, kako deluje, nisu od juče, već tinjaju više od decenije!

Foto: Z.Jovanović

Naime, kako možemo videti jedan urbanista koji je inače diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odavno se interesuje za revoluciju i nasilje, što se jasno slaže sa blokaderskim programom.

Naime, umesto da se bavi temema iz njegove struke, političar Đokić još 2011. godine piše rad pod nazivom "O „PREVRTANjU“, O REVOLUCIONARNOM. NASILjE I INSTITUCIJA"

U ovom radu političara Đokića opisuje se koncept kako mala grupa nasilnih ljudi može da preuzme vlast, zauzme institucije.

Sudeći po ovom radu, gle "iznenađenja", političara Đokića posebno intrigira ideja da mala, odlučna grupa može preuzeti ključne poluge sistema i potom natera većinu da novu realnost prihvati kao legitimnu.

Od institucije do revolucije, pa grabljenje fotelja... neko bi mogao da pomisli da je ovo priručnik kojim se vode blokaderi.

Ali jedna stvar je sigurna, stari radovi bacaju novo svetlo na današnja politička dešavanja.