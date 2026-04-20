Vučić poručio Kurtiju: Srbija radi na stabilizaciji prilika, poštovanju međunarodnog javnog prava, Rezolucije 1244 i Povelje UN

В.Н.

20. 04. 2026. u 13:29

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja se osvrnuo na izjave Aljbina Kurtija.

O navodima Aljbina Kurtija da "Srbija nije odustala od destabilizacije Kosova i Metohije", predsednik je rekao:

- Nije on rekao "destabilizacije Kosova i Metohije", nego je rekao "destabilizacije Kosova kao države". On nikada "Metohije" ne koristi kao izraz. Srbija radi na stabilizaciji prilika. Nastaviće da radi na stabilizaciji prilika, na poštovanju međunarodnog javnog prava, Rezolucije 1244, Povelje UN i na očuvanju mira i stabilnosti - zaključio je.

