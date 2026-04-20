Vučić otvoreno o sastanku Đokića i Marte Kos u Briselu: Puna su im usta vladavine prava, a prekrše je dok si rekao keks!
U svom govoru kojim se obratio prisutnima, na otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca, predsednik Aleksandar Vučić osvrnuo se i na Đokićev susret sa Martom Kos i naveo svoje viđenje.
- Već jutros je imao susret u Briselu. Malo je tu EU narušila principe vladavine prava, ali koga to briga, nije prvi put. Puna su im usta vladavine prava, ali onako kada im padne na pamet, oni to prekrše dok si rekao keks. Ali da drže pridike svima drugima za to su velemajstori. Zašto narušavaju principe vladavine prava? Pa zato što onaj ko još nije podneo ostavku na mesto rektora, nema pravo da s bavi politikom. Siguran sam da su to bili sadržajni razgovori i uveren sam da će oni doneti mnogo toga republici Srbiji. Jedino mi je žao što se nije odazvao pozivu predsednika svoje zemlje, a odaziva se na poziv koga god stigne, i ovakvog i onakvog, i svih onih koji su mu priznali otcepljenje dela njegove teritorije. Plašim se šalje lošu poruku građanima Srbije, jer poručuje da neće da razgovara sa onima koji drugačije misle, hoću samo sa onima koji mi naređuju šta da radim, a koji će da mi pomognu da se dočepam fotelje, jer ga jedino fotelja zanima. Mislim da ljudi odlično razumeju tu poruku - kaže Vučić.
Propali planovi blokadera: Marta Kos im srušila sve snove
20. 04. 2026. u 17:07
Kako je propagandista tajkunskih dokazao da je autošovinizam najteža, neizlečiva bolest
20. 04. 2026. u 15:53
Američka ambasada izdala hitno upozorenje: Veliki rizik od napada
Američka ambasada u Bagdadu izdala je danas bezbednosno upozorenje najvišeg stepena na povećan rizik od napada na američke građane i objekte u Iraku, uključujući i područje Iračkog Kurdistana.
20. 04. 2026. u 16:58
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
