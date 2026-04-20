Vučić u Tomaševcu, na otvaranju novog železničkog mosta na Tamišu: "Bitno je da se radi, ali je podjednako važno to što smo ga uradili sami"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca. Zajedno sa predsednikom otvaranju prisustvuju i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, predstavnici Infrastruktura Železnica Srbije i izvođača radova.

Foto: Tanjug/Printskrin

O ovom zalaganju, on se oglasio i na svom Instagram profilu:

- Ovo je prvi put posle mnogo godina da su naše kompanije samostalno radile jedan ovako važan projekat. Bitno je da se radi, ali je podjednako važno to što smo ga uradili sami. Čestitam svima na dobro izvedenom poslu - kaže.