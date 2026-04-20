"Blizu smo da izdamo 96.000 rešenja o legalizaciji" Vučić: Molim ljude da uplate tih 100 evra u proseku
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje otvaranju novog železničkog mosta.
- Blizu smo da izdamo 96.000 rešenja o legalizaciji. Hoću da zamolim ljude u Srbiji da plate 100 evra, jer izgubiće papir.
To je jedini način da dobiju rešenja. Žao mi je što ni tih 100 evra neće niko drugi da traži sem mene. Preko 100 hiljada izadatih rešenja biće pre kraja aprila - naveo je predsednik, govoreći o legalizaciji objekata.
