Vučić otvario novi železnički most preko Tamiša: Za dve godine biće završen auto-put, od Beograda do Zrenjanina 35-40 minuta (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca, da su na tom zahtevnom projektu prvi put posle mnogo godina samostalno radile domaće firme i naveo da je vrednost projekta 12,5 miliona evra.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik se obratio narodu.

- Znate da je ovo je signal za dalja ulaganja. Vreme je da ulažemo i u južni, srednji i severni Banat. Sada imate sigurne mostove, uskoro ćemo da napravimo i drumski most - kazao je Vučić okupljenim građanima.

Naveo je da će u Tomaševcu biti rekonstruisana ulica Ive Lole Ribara, kao i da će biti zamenjena stolarija u osnovnoj školi u ovom mestu u narednim danima.

- Vidite, ja uvek kada dolazim napravim jednu grešku. Uvek govorim o velikim projektima, o široj slici. Govorio bih sada i o toj pruzi od Pančeva, preko Orlovata, Zrenjanina, do Kikinde i gore do Subotice i Sombora, banatsko-bačkoj pruzi. Međutim, ljude interesuje ono što oni mogu da osete odmah, a ne ono što im donosi blagostanje posle mnogo godina. Ljude interesuje da se prema njima pokaže pažnja, da znate koja je ulica u gradu ili u selu koju ćete da asfaltirate. Možda to ne znači meni, možda ne znači vama sve na svetu, ali tim ljudima je ulica Ive Lole Ribara sve na svetu. Ako smo izgradili železnički, da izgradimo i drumski most. Ovo sam sve rekao, zato što su veliki planovi, želje i ideje pred nama. Važno je da ljudi mogu na siguran način da prelaze Tamiš. Ovaj most omogućiće da vozovi saobaćaju brže. Ponosan sam na činjenicu što su ovo izgradile srpske kompanije, bez stranaca. To znači da naše firme rastu, napreduju. Ubrzano radimo na auto-putu. Najvažniji je auto-put Beograd - Zrenjanin. Došao sam da vam kažem da ćemo uskoro da krenemo i taj četvrti krak obilaznice oko Zrenjanina. Kao što ćemo da vidimo kako ćemo da menjamo vodovodnu mrežu. Ne znam da li razumete da se život Zrenjanina i Banata sasvim menja izgradnjom auto-puta. Za dve godine biće završen. Trebaće vam do Beograda 35-40 minuta, pa će ljudi moći da žive u Zrenjaninu, a rade u Beogradu ili Novom Sadu. To su tektonske promene, promene koje život znače. U ovim tektonskim promenama u svetu važno je da čuvamo stabilnost, čuvamo našu Srbiju - naveo je Vučić.

Obratio se mladim ljudima i kazao da se problemi neće rešiti sami.

- Oni koji misle da je dovoljno samo biti protiv nekoga i problemi će se rešiti. Neće. Moramo da razumemo da nema hleba bez motike - poručio je predsednik.

Pitanja novinara

O navodima iz SSP-a da danas otvara most koji se nakrivio i koji nema upotrebnu dozvolu, Vučić kaže:

- Oni, majke mi, nisu normalni. Nakrivo se most? Jesmo planirali mi neku novu investiciju u ludnice? Evo vam rešenje, upotrebna dozvola, izdato još pre mesec dana. Samo da vidite sa kakvim lažovima imamo posla. Čuj nakrivio mu se nos kao Pinokiju. Jeste sad sam prošao tim nakrivljenim mostom i sve voz sa mnom. Kakvi lažovi. Meni ovi papiri nisu potrebni. Ja sam uvek za to da se uradi za narod, a oni znaju te procedure, pa nek se bave procedurama. Ja ne bih došao ovde da to nije urađeno. Postoje ljudi koji mrze svoju zemlju, koji se ne raduju uspehu svoje zemlje. Vidite kako lepo izgleda. Milina je proći. Zato ćemo još da ulažemo. Da napravimo drumski most. Šta da vam kažem - tužna priča sa tužnim krajem.

O blokaderima i njihovom izlasku na izbore, predsednik je rekao:

- Nek idu kako god hoće. Ionako razlike nema između njih, tako da nema velike filozofije. Verujem da ćemo do Đurđevdana ili koji dan posle znati tačno kada će biti izbori. Imaće priliku da pobede. Imaju veliki talas iz Mađarske, nešto su ućutali oko Bugarske i Slovenije. tako to ide. Imaju veliki talas i priliku ogromnu. Ako ih narod hoće, mi ćemo da im čestitamo. Onda se spremite narode, neće biti novih puteva i pruga. Nema velike filozofije. Da sačekamo, borićemo se - rekao je predsednik.

O susretu Vladana Đokića sa Martom Kos

O susretu rektora Vladana Đokića sa evropskom komesarkom Martom Kos u Briselu, Vučić kaže:

- Već jutros je imao susret u Briselu. Malo je tu EU narušila principe vladavine prava, ali koga to briga, nije prvi put. Puna su im usta vladavine prava, ali onako kada im padne na pamet, oni to prekrše dok si rekao keks. Ali da drže pridike svima drugima za to su velemajstori. Zašto narušavaju principe vladavine prava? Pa zato što onaj ko još nije podneo ostavku na mesto rektora, nema pravo da s bavi politikom. Siguran sam da su to bili sadržajni razgovori i uveren sam da će oni doneti mnogo toga republici Srbiji. Jedino mi je žao što se nije odazvao pozivu predsednika svoje zemlje, a odaziva se na poziv koga god stigne, i ovakvog i onakvog, i svih onih koji su mu priznali otcepljenje dela njegove teritorije. Plašim se šalje lošu poruku građanima Srbije, jer poručuje da neće da razgovara sa onima koji drugačije misle, hoću samo sa onima koji mi naređuju šta da radim, a koji će da mi pomognu da se dočepam fotelje, jer ga jedino fotelja zanima. Mislim da ljudi odlično razumeju tu poruku.

O izjavama Kurtija

O izjavama Aljbina Kurtija da "Srbija nije odustala od destabilizacije Kosova i Metohije", predsednik kaže:

- Nije on rekao destabilizacije Kosova i Metohije, nego je rekao destabilizacije Kosova kao države. On nikada Metohije ne koristi kao izraz. Srbija radi na stabilizaciji prilika. Nastaviće da radi na stabilizaciji prilika, na poštovanju međunarodnog javnog prava, Rezolucije 1244, Povelje UN i na očuvanju mira i stabilnosti.

"Što se tiče poruke oko isplaćivanja sredstava EU, tu su jasni uslovi"

- Što se tiče poruke oko isplaćivanja sredstava, tu su jasni uslovi. Mislim da Ministarstvo finansija tu ispunjava uslove, policija još ne, Ministarstvo energetike ne. Tu bi EU bila u pravu. Ali onog sekunda kada ispunimo te uslove, onda će to valjda biti u redu. Ako je to što se toga tiče, što bi u junu bilo dostupno. Tako da je Ministarstvo finansija jedino završilo posao, ova dva nisu. Nismo mi još ispunili te uslove, tiču se nekih merača za gas itd. To je to, koliko ja razumem. Sve te političke spekulacije i ostala čuda, da se ne mešam u to - rekao je Vučić

O euforiji blokadera posle izbora u Mađarskoj

- Ja sam racionalan čovek, niti padam u depresiju, niti sam euforičan. Kada pobedimo na izborima, ja sam tih. Nešto sam glasniji i hrabriji kada gubimo, zato što je potrebno ljude obodriti, ohrabriti. Tako to ide kod normalnih ljudi. Uvek čestitamo onima od kojih izgubimo, za razliku od naši protivnika, koje danas predvodi jedan visokointelaktualni dvojac Đokić-Bodiroga. Ovaj drugi msilim da ne može tri rečenice da sastavi. U životu svom nisam video to. A ovaj drugi ne ume da sasatvi te tri rečenice osim ako mu nije pre toga napisano i nacrtano. Da li rade protiv interesa svoje zemlje? Nema nikakve sumnje. Godinu i nešto dana su nam rušili zemlju. Najodrvatnije mi je kada se neko od njih pojavi i kaže - zamislite vlas nam je uništila školstvo i univerzitet. Razorili su nam zemlju, uništili mladost, škole i univerzitete. Izbacili nam iz koloseka više od 10.000 diplomaca. I onda kažu, za to što smo radili, kriv je neko drugi. Ne postoji gori i veći bezobrazluk od toga - kazao je.

Narednih dana razgovor sa Peterom Mađarom

- Ja očekujem da detljano, temeljno, ozbiljno i odgovorno razgovaram narednih dana sa Peterom Mađarom o srpsko-mađarskim odnosima. Obavestiću vas o tome. Verujem da ćemo nastaviti da gradimo dobre odnose između naših bratskih naroda i naših prijateljskih zemalja. Što se tiče njihovih želja... To oko želja i realnosti nema mnogo veze sa istinom. Realnost je nešto što svakoga na kraju pogodi. Ja znam da ukoliko bih čak bio protivkandidat Đokiću za predsednika Vlade, znam da su mi šanse male. Znam koliku podršku dobijaju spolja, znam koliko novca će da dobiju. Ali verujem da sam i dalje mnogo mlađi od njega, perspektivniji, verujem da imam više nergije, snage, verujem da bolje poznajem Srbiju, da bolje poznajem probleme. Za razliku od njega, brinem o ljudima u Srbiji, hoću da razgovaram, čak i sa njim, a on neće ni sa svojim predsednikom. Pa nek ljudi razmisle - rekao je Vučić.



Obilazak mosta

- Ovo je prvi put da smo uradili neki most, a da smo mi sve izveli. Što je lep Tamiš ovde. Nikada nisam bio. Posle mnogo godina prvi put da su naše kompanije samostalno uradile neki objekat. Čestitam vam na dobro izvedenom poslu - kazao je predsednik i dodao da most košta 12,5 miliona.

Upitao je predstavnike lokalne samouprave šta će sa starim mostom da urade, na šta je dobio odgovor da će biti pešačko-biciklistički.

O legalizaciji

- Blizu smo da izdamo 96.000 rešenja o legalizaciji. Hoću da zamolim ljude u Srbiji da plate 100 evra, jer izgubiće papir. To je jedini način da dobiju rešenja. Žao mi je što ni tih 100 evra neće niko drugi da traži sem mene. Preko 100 hiljada izadatih rešenja biće pre kraja aprila - naveo je predsednik, govoreći o legalizaciji objekata.