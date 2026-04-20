"Nikad sebi neću oprostiti" Vučević otkrio koju istorijsku šansu je Srbija propustila dok je bio premijer: Evo od čega se odustalo
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je za Pink televiziju da sebi neće oprostiti jednu stvar od koje je odustao dok je bio premijer Srbije.
-Nikad sebi neću oprostiti što sam kao predsednik Vlade odustao od izmena Zakona o visokom obrazovanju i što nismo dozvolili dolazak velikih stranih univerziteta, fakulteta, odnosno vodili smo se načelom konkurentnosti i konkurencije i omogućili da najprestižniji univerziteti dođu kod nas u Srbiju i da nam deca ne odlaze u inostranstvo, nego da mogu da studiraju na tim prestižnim univerzitetima kod nas u državi, a da privlačimo decu iz drugih država da dođu da studiraju kod nas. I time, pod znacima navoda, nateramo državne univerzitete da se uozbilje i postanu mnogo odgovorniji- istakao je za Pink televiziju Vučević.
Vučić razgovarao sa Radevim: Čestitao sam mu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj
19. 04. 2026. u 20:13
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
