Završene konsultacije Predsednika Srbije sa strankama: Vučić razgovarao s Alternativom za promene i Ujedinjenom seljačkom strankom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Predsedništvu, u okviru konsultacija sa političkim strankama, sa predstavnicima Alternative za promene i sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke.

U Predsedništvu Srbije oko 10 časova završene su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke.

Na konsultacijama kod predsednika Vučića bio je predsednik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić sa saradnicima. Vučić se danas prethodno sastao sa predstavnicima Alternative za promene.

Sastanak je počeo u 9.40 časova, a na konsultacije kod predsednika Srbije došao je predsednik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić sa saradnicima.

Pajaziti: Sa Vučićem razgovarali o pitanjima važnim za građane Bujanovca

Predsednik opštine Bujanovac i funkcioner Alternative za promene Arber Pajaziti izjavio je danas, posle konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da su razgovarali o pitanjima važnim za građane Bujanovca, pre svega o ulaganjima u infrastrukturne projekte u toj opštini.

On je novinarima posle sastanka rekao da su razgovarali i o integraciji Albanaca u državne organe, kao i o predlogu da se u Bujanovcu otvori konzulat ambasade Albanije.

Pajaziti je rekao da je od predsednika dobio obećanje da će uskoro početi realizacija nekoliko projekata u opštini Bujanovac.

- Dobili smo obećanje od predsednika da će uskoro početi nekoliko projekata da se realizuju u našoj opštini.

Takođe, dobili smo i obećanje da država Srbija prihvati da konzulat Republike Albanije bude u Bujanovcu. Čekamo naredne dane da vidimo i konkretne rezultate - rekao je Pajaziti novinarima.

U Predsedništvu Srbije su oko 9.30 časova završene konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Alternative za promene.

Na konsultacijama kod predsednika Srbije bili su funkcioneri Alternative za promene Arber Pajaziti i Driton Redžepi. Posle sastanka sa predstavnicima Alternative za promene Vučić će imati konsultacije i sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke.

Sastanak je počeo u 9.15 časova, a na konsultacije kod predsednika došli su funkcioneri Alternative za promene Arber Pajaziti i Driton Redžepi.

Podsećanja radi, predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke i Narodne stranke.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.



