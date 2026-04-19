Vučević podelio snimak od kog podilazi jeza: Podsetio je na jezive ustaške zločine, u Jasenovcu je pobijeno 700.000 ljudi
NE zaboravljamo, ne ćutimo i učimo na istorijskim greškama, poručuje Vučević.
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se danas povodom godišnjice sećanja na žrtve genocida tzv. NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i na svom Instagramu podelio strašan snimak, koji pokazuje samo delić onoga što su Srbi, Jevreji, Romi proživljavali u hrvatskom zarobljeništvu tokom Drugog svetskog rata.
- U logoru smrti Jasenovac ubijeno je 700.000 ljudi. Ustaše su ubile 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja. Zveri su ubile 20.000 dece - napisao je Vučević u opisu ovog videa.
Vučević je podsetio da je sistem logora NDH obuhvatao je oko 80 logora smrti.
- Danas u Hrvatskoj neki slave NDH, danas neki zameraju Srbiji zato što podseća na ustaške zločine. Ne zaboravljamo, ne ćutimo i učimo na istorijskim greškama - zaključio je Vučević.
Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini obeležava se danas na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godinu.
Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.
Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.
Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obeležavaju vlade Srbije i Republike Srpske.
(Alo)
