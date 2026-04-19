"Politički performans opozicionih poslanika" Brnabićeva: Za sedam do 10 dana sednica sa glasanjem o nepoverenju vladi

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bi za sedam do 10 dana trebalo da se održi sednica parlamenta na čijem dnevnom redu bi bio Predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije i dodala da će poslanici imati tri radna dana da raspravljaju o toj temi.

Brnabićeva je na TV Prva ocenila je da se u civilizovanim društvima kroz razgovor između parlamentarne većine i opozicije postiže dogovor o pojedinim stvarima, kao što je kvorum, ističući da to nalažu pravila parlamentarizma.

- Razgovarate i kažete: 'Da li možete da nam obezbedite kvorum? Da, razumemo da nemamo glasove da padne Vlada, ali mislimo da je to važno iz ovog i ovog i ovog razloga. A onda parlamentarna većina kaže: 'U redu, hajde da vidimo kako će izgledati ta sednica, pa makar koliko će trajati, da bismo mogli da planiramo kada će na dnevni red doći važni zakoni za građane i privredu Republike Srbije'. Tako se to radi u civilizovanim društvima - istakla je Brnabićeva.

Navela je i da je sednica skupštine sa temom o nepoverenju vladi zapravo politički performans opozicionih poslanika, ističući da se u ozbiljnim parlamentima to pitanje postavlja kada je zaista pod znakom pitanja da li će vlada opstati ili ne.

- To je par ekselans politički performans, vreme koje će oni koristiti za svoje priče nema nikakav uticaj na Vladu, nema nikakav benefit za građane. Bukvalno politički igrokaz i politički performans. Ako nemate za kvorum, onda svakako nemate ni za dovoljno glasova da padne vlada - rekla je Brnabićeva.

Govoreći o odlaganju sednice i tome što nije obezbeđen kvorum na prethodnima sednicama skupštine na kojima je trebalo da se glasa o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi, Brnabić je istakla da opozicioni poslanici podrazumevaju da kada oni nešto traže da im je čitava parlamentarna većina na usluzi kako bi im obezbedila kvorum i to bez dogovora.