Predsednik Izraela poslao moćnu poruku na najtužniji dan za Srbe, Jevreje i Rome: Hercog pomenuo i Iran

PREDSEDNIK Izraela Isak Hercog poručio je danas da ne sme da se dozvoli a dela izopačenosti i retorika mržnje prođu bez odgovora, jer u suprotnom mogu da budu ponovljeni.

Hercog je u poruci, koju je povodom obeležavanja 81. godišnjice proboja poslednje grupe logoraša u Spomen-području Donja Gradina, pročitala izraelska ambasadorka u BiH Galit Peleg, rekao da mu je "čast, iako u tužnim okolnostima", da se "ponovo obrati uoči ove teške godišnjice zla počinjenog u živopisnom mestu Donja Gradina".

- Nacisti i njihove revnosne pristalice ubili su naše pretke, Jevreje, Srbe, Rome i druge. Njihov jedini zločin bio je što su se usudili da postoje - istakao je Hercog. On je istakao da ovo mesto danas predstavlja surov podsetnik na stravičnu brutalnost koja je počinjena u ime mržnje.

- Ono takođe ukazuje na snažnu potrebu da se borimo protiv svih oblika neosnovane mržnje, kao i protiv režima koji je otvoreno podstiču. Istorija nas je naučila da nikada ne smemo dozvoliti da dela izopačenosti i retorika mržnje prođu bez odgovora, jer u suprotnom mogu biti ponovljeni - poručio je Hercog.

Dodao je da, nažalost, u ovom trenutku postoji vrlo stvarni, ubilački režim koji preti miroljubivim nacijama širom sveta.

- Kao što se više puta pokazalo, rukovodstvo Islamske Republike Iran daje prioritet uništenju države Izrael u odnosu na brigu o potrebama sopstvenih građana. Decenijama grade imperiju zla i terora, a mi se moramo suprotstaviti njima i njihovim silama tame - rekao je Hercog.

On je kazao da je jedna od njegovih najsvetijih odgovornosti, kao predsednika Izraela, očuvanje sećanja na sve koji su stradali u Holokaustu.

- Takođe, imamo dužnost da obezbedimo budućnost jevrejskog naroda preduzimanjem mera protiv onih koji danas ugrožavaju našu državu, kako rečima tako i delima. Iskoristimo ovu priliku da se ponovo obavežemo na zajednički rad u suzbijanju svih oblika neosnovane mržnje i diskriminacije - istakao je Hercog. Predsednik Izraela je poručio da se udruživanjem snaga u očuvanju sećanja na prošlost, može pomoći u izgradnji sigurnije i tolerantnije budućnosti za sve.

Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini obeležava se danas na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godinu. Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine. Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obeležavaju vlade Srbije i Republike Srpske.

