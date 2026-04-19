"Blokaderi vode rijaliti politiku" Brnabićeva: Umesto da se odazovu na jedan od 154 poziva predsednika na dijalog o izborima (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je za svaku osudu što se opozicija nije odazvala na poziv na konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i istakla da sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uvek može da se razgovara, dok opozicija ne želi da ima dijalog sa bilo kim ko ima različito mišljenje.

- Želite vanredne parlamentarne izbore, predsednik vas zove koji je jedina nadležna predmetna institucija za to, da se dogovorite. To je ta njihova rijaliti politika. U toj rijaliti politici, oni u Skupštini, na medijima koji ih podržavaju, na društvenim mrežama, debatuju i spekulišu o tome kada bi možda mogli da budu ti izbori. Umesto da su otišli i tražili od predsednika, zamolili ga, rekli 'Mi mislimo da je ovo i ovo najbolji trenutak, da je ovo okvirno najbolji datum, predsedniče, da li se vi slažete, da li možemo da postignemo neki dogovor? - rekla je Brnabićeva na TV Prva.

- Umesto toga, oni sada pričaju "Biće 28. juna, ne, biće 10. jula, e ne, sačekaće nas dok smo mi na odmoru". Pa čekajte, što niste otišli kod čoveka i razgovorali o tome? Jedna stvar u kojoj niko nema sumnje, to je da sa Aleksandrom Vučićem možete da razgovarate. Uvek je pokazao da ne želi da iznenadi opoziciju ili bilo kog drugog ko želi da učestvuje na izborima. Sećate se, mi smo imali vanredne parlamentarne izbore u decembru 2023. godine. On je izašao u susret, ovi iz vlasti su otišli i dali mu pismo 11. septembra "Želimo vanredne parlamentarne izbore". On je rekao "Okej, izvolite decembar imate vanredne parlamentarne izbore". Zbog čega niste otišli da razgovarate sa njim? Zbog čega ona kukate kada će biti? Pošto ne možete da uhvatite kada ste više u Srbiji, koliko putuju, što turistički, što ovi po Berlinu, Parizu, Strazburu da se žale na svoju zemlju. Dakle, zašto niste otišli i razgovarali sa predsednikom? Uverena sam da bi dobili jedan suvisli odgovor kao što su sada sa parlamentarnom većinom postigli odgovor i imaju jednu izvesnost. Pa ne možete imati izvesnost ako nećete da razgovarate - poručila je Ana Brnabić.