PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru NDH.

13.32 - Vučić se oglasio na Instagramu

- Sa dubokim poštovanjem sećamo se svih nevino stradalih, svesni da je čuvanje istine naša trajna odgovornost. Njihova žrtva podseća koliko su mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo dragoceni.

Ovaj Dan sećanja nije samo dug prema prošlosti, već i obaveza prema budućnosti da sačuvamo zajedništvo i ne dozvolimo da se ovakvi zločini ikada ponove.

Na mestima stradanja ne govorimo glasno, ali šaljemo jasnu poruku u ime istine, pravde i trajnog pamćenja - istakao je predsednik.

13.23 - Ambasadorka Izraela pročitala poruku Isaka Hercoga, obratio se i Robert Garson

U poruci predsednika Izraela Isaka Hercoga poručuje se da je danas sumorna godišnjica zla koje se desilo na ovom mestu.

- Jedini zločin žrtava je što su se usudili da postoje. Ovo mesto je simbol borbe protiv bezrazložne mržnje. Istorija nas je naučila da nikada ne smemo dozvoliti da nepočinstva prođu nekažnjeno. Nažalost, čak i danas postoji režim, ubilački režim, koje preti narodima širom sveta - rekao je on, govoreći o Iranu.

Potom se obratio Robert Garson, predsednik američkog Udruženja jevrejskih advokata i pravnika, koji je rekao da je tlo u Donjoj Gradini i Izraelu natopljeno krvlju.

- Krv Jevreja, Roma i Srba je tekla zajedno u reku Savu. Te krvi nisu bile različite kada su se pomešale. Čitao sam svedočenja preživelih, zastrašujuće su. Čitao sam o deci koja su dovedena u Jasenovac, koje su ustaše razbijale o zemlju i bacali ih na bajonete. Čovek se pita kako je takva okrutnost mogla uopšte da se pojavi - rekao je on.

Garson je podsetio na mnoge Srbe koji su se upisali u redove Pravednika među narodima, i rizikovali svoje živote da spasu jevreje.

- Ne smemo zaboraviti niti oprostiti. I danas ja moram da radim kao obezbeđenje u mojoj sinagogi. I da nosim oružje da bih sačuvao svoje ljude, da nas niko ne bi napao. Ali sam takođe i veoma srećan, zato što postoje snažni lideri, i trebaju nam snažni lideri da budemo zaštićeni - rekao je on, i istakao da je Donald Tramp jedan od najsnažnijih lidera koje je svet video.

13.14 - Predsednik Republike Srpske se obraća okupljenima

Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, rekao je da je Donja Gradina sveta zemlja, i da je logor smrti Jasenovac večna opomena čovečanstvu.

- Dokaz do koje mere zlo može da ide kada postane ideologija. Nad srpskim narodom u NDH je počinjen genocid, to nije pitanje tumačenja, već istorijska činjenica potvrđena brojnim dokazima. Istinu ne smemo izgubiti, i upravo zato je narodna skupština RS 2015. godine usvojila deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima - kazao je Karan.

On ističe da je genocidna politika NDH bila javno formulisana, i da su tu politiku ustaše dosledno sprovodili.

- Republika Srpska je i nastala da se genocid nad Srbima više nikada ne bi ponovio. Usvajanjem deklaracije RS je postavila temelje i institucionalizovala pamćenje, da bi se ova istina čuvala i branila - rekao je predsednik Republike Srpske.

Karan kaže da Jasenovac nije bio samo logor, već sistem uništenja.

- U tom sistemu širom NDH stradalo je milion Srba, Jevreja i Roma. Sve su to bili ljudi sa imenom i prezimenom, ljudi čija je budućnost prekinula. Posebno je strašno što su u NDH postojali logori za decu, to je potpuni civilizacijski sunovrat. Zato je danas Donja Gradina i mesto opomene - naglasio je on.

Predsednik RS je rekao da neće biti dozvoljeno nikome da relativizuje istinu i zločine nad Srbima.

- Nećemo dozvoliti novi genocid nad srpskim narodom. I zato se posebno zahvaljujem vama predsedniče Vučiću, zato što ste to više puta jasno rekli. Zato danas, sa ovog mesta, poručujemo da istina o Jasenovcu neće biti umanjena niti promenjena. Istina o stradanju srpskog naroda biće sačuvana - rekao je Karan.

13.05 - Emitovan dokumentarni film o Jasenovcu

Posle govora prikazan je kratak film o istorijatu Jasenovca, najvećeg stratišta srpskog naroda.

12.57 - Govor Miloša Ackovića

Miloš Acković, zamenik direktora Kuće romske kulture, rekao je da za Rome ovo nije samo istorijski lokalitet, već otvorena rana njihovog bića.

- Pokušali su da ugase našu pesmu, naš jezik i naše postojanje. Istorijsko podaci govore o strašnim brojkama, više od 40.000 Roma. Ljudi čiji je jedini greh bilo njihovo ime i njihovo poreklo. Tišina Donje Gradine najbolje se razume kroz molitvu. Pomolićemo se za nevine, za budućnost u kojoj se ovako nešto nikada više neće ponoviti - rekao je on.

Acković se zatim pomolio na romskom jeziku.

12.50 - Rabin Isak Asiel govori okupljenima

Posle patrijarha na Hebrejskom se obratio rabin Isak Asiel, a zatim je, na srpskom, podsetio na ljudske priče i stradanja u Novom Sadu, Staroj Gradiški, Treblinki...

Govorio je i o pozadini Hitlerovog konačnog rešenja, kao i sporoj reakciji u celom svetu na uništenje jevrejskog naroda.

12.40 - Beseda patrijarha Porfirija

Patrijarh Porfirije je sve prisutne pozdravio rečima "Hristos Vaskrse", i rekao je da nema prikladnijeg pozdrava koji se može izreći na mestu najstrašnije golgote srpskog naroda.

- Ova zemlja je natopljena ljudskim suzama i ljudskom krvlju, ali i osvećena molitvom. Ove reči nisu dovoljne, ili bolje reći, da su ovde reči sasvim suvišne. Ovde je pre svega potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo glas onih koji su svojim stradanjem posvedočili veru ljudskog lika. Potrebna je iznad svega molitva, čista molitva - kazao je on.

Mi se danas sećamo ne samo svojih žrtava, već i žrtava iz redova jevrejskog i romskog naroda.

- Sećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i bilo gde, i bilo kome da pripadaju. Na našu veliku žalost, ali i sramotu, i danas smo širom sveta suočeni sa besmislenim i bezvrednim krvoprolićima, među ljudima i narodima koji iza sebe ostavljaju nove i nove stradalnike, nove i nove nevine žrtve - naglasio je poglavar SPC.

Patrijarh Porfirije kaže da moramo posvedočiti da ljudska zloba nema poslednju reč, već da poslednju reč mora imati ljubav i Gospod Isus Hristos.

- Hristos je vaskrsao iz mrtvih i posvedočio da tama ne može da sakrije svetlost. Verom u Vaskrsenje Gospoda našeg Hrista, znamo da mučenici jasenovački nisu mrtvi, već živi, i pečat koji svedoči o ljubavi, najpre prema svome rodu, a onda i prema Bogu i svakom čoveku. Ne dolazimo ovde samo da se sećamo prošlosti, već da bismo od mučenika naučili kako da živimo i čuvamo veru u srcu - kazao je on.

12.20 - Patrijarh Porfirije služi parastos

Patrijarh Srpski Porfirije služi parastos žrtvama genocida koje su ustaše sprovodile nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Parastosu prisustvuje predsednik Vučić sa delegacijama.

12.10 - Mališani tražili da se slikaju sa predsednikom

Dolazak predsednika Vučića izazvao je veliko interesovanje najmlađih, koji su zamolili da se fotografišu sa njim.

11.35 - Predsednik Vučić položio venac

Vence je prvo položila delegacija Republike Srpske, zatim i delegacija Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem.

U delegaciji Srbije su i ministri Bratislav Gašić, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Milica Đurđević Stamenkovski.

Vence su položili i delegacija Republike Srpske na čelu sa predsednikom Sinišom Karanom, delegacije Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika za praćenje i borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplounom, delegacija Izraela koju predvodi savetnik u ambasadi te zemlje Isak Grin, Udruženje bivših logoraša iz Drugog svetskog rata, delegacija Roma i predstavnici diplomatskog kora.

