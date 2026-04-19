"Dogovor o prodaji NIS nije lak" Oglasila se ministarka Đedović nakon razgovora sa izvršnim direktorom i predsednikom MOL-a

MINISTARKA rudarstva i energetike u Vladi Srbije Dubravka Đedović Handanović objavila je kako je završila razgovor sa izvršnim direktorom MOL grupe o prodaju NIS-a.

Foto: Printscreen

- Upravo sam završila sastanak sa Hernadijem Žoltom, predsednikom i izvršnim direktorom MOL grupe. Dogovor o prodaji kompanije NIS i našim budućim odnosima u NIS-u nisu laki i postoje crvene linije koje ne možemo da pređemo.



Naš cilj je da Rafinerija u Pančevu nastavi da radi u punom kapacitetu, ali i da MOL preuzme ili zameni obaveze na koje se NIS obavezao u prošlosti a koje su od važnosti za Republiku Srbiju.



Tema razgovora bio je i način upravljanja kompanijom u budućnosti. Razgovori se nastavljaju i narednih dana u Beogradu, dok MOL nastavlja pregovore i sa Gaspomneftom i Gaspromom - napisala je ministarka Đedović Handanović na svom instagram profilu.