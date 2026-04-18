Vučić čestitao džudistima na medalji: Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je na još jednom uspehu našim džudistima.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
"Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju. Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem bori za svoju zemlju i kako se dostojanstveno nosi njen grb. Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu."
