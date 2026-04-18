Vučić čestitao džudistima na medalji: Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima

В. Н.

18. 04. 2026. u 19:17

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je na još jednom uspehu našim džudistima.

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

"Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju. Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem bori za svoju zemlju i kako se dostojanstveno nosi njen grb. Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu."

