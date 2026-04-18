Održan skup pristalica Evropskog pokreta u Beograd: Okupilo se njih 200 - Na skupu Lutovac, Cicvarić, Lopandić...

OKO 200 pristalica Evropskog pokreta okupilo se danas u Beogradu.

Foto: Novosti

Učesnici skupa u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, inicijalno okupljeni na Trgu Republike formirali su kolonu i otpočeli šetnju Ulicom kneza Mihaila.

Foto: Novosti

Među prisutnima su su i Aris Movsesijan, potpredsednik Pokreta slobodnih građana (PSG), Pavle Cicvarić, student-blokader sa FPN-a, Duško Lopandić, profesor sa Fakutleta za pravosuđe i privredu i potpredsednika stranke Srbija centar (SRCE), Katarina Jovanović, profesorka na Fakultetu muzičke umesnosti i blokaderka, kao i Zoran Lutovac, član i bivši predsednik Demokratske stranke (DS).

Foto: Novosti

Na skupu je prisutno oko 200 lica.

Nakon šetnje, skup u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji je završen, a okupljeni su se razišli.

Foto: Novosti

Skupu su prisustvovali i Natan Albahari, bivši narodni poslanik u Skupštini Srbije i član PSG, kao i Stefan Simić, odbornik u Skupštini grada Beograda i član PSG.