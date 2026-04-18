Skinute table sa grbom lažne države: EU: Pronađeno rešenje za incident u selima Suvo Grlo i Banje, ambulante otvorene i rade

В.Н.

18. 04. 2026. u 13:51

KANCELARIJA EU u Prištini saopštila je za Kosovo onlajn da je pronađeno rešenje za ambulante u selima Suvo Grlo i Banje u opštini Srbica, koje su zatvorene 10. aprila, te da je time omogućen nastavak pružanja zdravstvenih usluga.

Foto: Printskrin/Kosovo Online

- Pronađeno je rešenje za incident. Ono omogućava nastavak pružanja zdravstvenih usluga zajednici, u skladu sa sporazumom iz dijaloga uz posredovanje EU od 14. marta 2026. godine - navedeno je u pisanom odgovoru.

Meštani Suvog Grla kazali su za naš portal da su table na kojima je stajao grb Kosova uklonjene u četvrtak popodne i da je tokom narednog dana ispred ambulante u Suvom Grlu bio prisutan Euleks.

- Medicinska sestra koja radi u ambulanti obavestila me je da su u popodnevnim satima skinute table. Došli su ljudi, sada ne znam ko, da li je to ta inspekcija koja je postavila, da li su oni skinuli... U petak je došao doktor iz Kosovske Mitrovice i tu su naše medicinske sestre koje rade. Kazala mi je da su ambulante otvorene i da rade. I Euleks je bio prisutan, do 12 sati sam imao informacije da su oni bili u Suvom Grlu i selu Banje, sada ne znam - rekao je predstavnik Suvog Grla Vasilije Tomašević za Kosovo onlajn.

Lekari iz Severne Mitrovice ordinirali su i u ambulanti u selu Banje, potvrdili su za Kosovo onlajn meštani. Kako ističu, Euleks je bio prisutan i ispred te ambulante.

U odgovoru za Kosovo onlajn iz Euleksa su saopštili da su njihove jedinice bile u ta dva sela kako bi stekli uvid u situaciju na terenu.

- U skladu sa mandatom za praćenje Euleksa, prisustvo pripadnika Formirane policijske jedinice imalo je za cilj sticanje uvida u situaciju na terenu - zadatak koji Euleks redovno sprovodi širom Kosova - naveli su u pisanom odgovoru za naš portal.

Podsetimo, 10. aprila, na Veliki petak, kosovska inspekcija zatvorila je ambulantu „Sveti Nikola“ u selu Banje, u opštini Srbica, i ambulantu u selu Suvo Grlo. Ujedno, sa Osnovne škole „Milun Jakšić“ u selu Banje i Tehničke škole u Srbici uklonjene su table, da bi ubrzo, 14. aprila, na ambulantama bile postavljene table sa kosovskim obeležjima.

Predsednik opštine Srbica Sami Ljuštaku saopštio je da je on izdao naređenje o zatvaranju dve ambulante porodične medicine u dva naselja sa nevećinskom srpskom zajednicom u selima Banje i Suvo Grlo. Naveo je da su ove ambulante počele da rade nezakonito pod upravom paralelnih srpskih struktura, van ustavnog i pravnog poretka Kosova i da mogu da se vrate u funkciju samo kada se u potpunosti integrišu u zdravstveni sistem Kosova.

Takođe, 1. marta u Suvom Grlu uhapšeno je petoro Srba pod optužbom za ratne zločine i oni se od tada nalaze u pritvoru.

(Kosovo online)

