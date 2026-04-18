Vučević posetio Mirka Pavlova koji je skandalozno sklonjen sa ulice: Skroman čovek, postupio je kao sav pristojan svet (VIDEO)

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević u Sremskim Karlovcima posetio je Mirka Pavlova, starijeg čoveka koga je policijac juče na brutalan način legitimisao.

Na poziv Vučevića telefonskim putem javio se i predsednik Aleksandar Vučić.

-Hoću da vas pozdravim i da vam se izvinim u ime naše države i mene lično. Ja sam razgovarao sa direktorom policije, pokušao sam da razumem to što je mladi policajac učinio, nisam uspeo da pronađem opravdanje. Vama hvala što ste pokazali strpljenje. Želim da verujem da taj mladi čovek nije imao zlu nameru. Molim vas da oprostite celoj našoj državi - rekao je Vučević.

Vučević se zahvalio predsedniku republike što se uključio.

-Hvala predsedniku Republike što se uključio. Mora da se progovori, pritisak je neizdrživ. Danas Mirko, sutra neko drugi. Ti ljudi koji su normalni, postaju simbol slobode - naveo je Vučević.

Vučević je naglasio da ga je pozitivno iznenadila reakcija javnosti.

-Mirko je skroman čovek, ali postupio je kao što pristojan svet radi. Zabrinuti smo reakcijom dela policije i pritiska dela medija. Nije radio ništa nezakonito, njemu je onemogućeno da pređe pešački u centru Novog Sada. Onda je usledila neprimerena reakcija Siniše Mašića, policajca, koji je prijatelj blokadera. Ne samo da je policija, po mom mišljenju, postupala neprofesionalno, taj policijac Mašić, oni i kasnije ne reaguju na nasilje Srđana Dizdara koji napada Mirka. To je čovek koji je bušio gume, pretio predsedniku države. Mi smo se jutros okupili ispred PU Novi Sad i da kažemo da stop blokadama i blokaderskom teroru. Pustite da žive ljudi, šta to znači da ne date nekome da pređe put. Taj isti Mašić se pozdravio sa blokaderima koji ne daju đacima da uđu u školu. Ja pitam, gde je pravda? Imate pravo na svoje stranke, ali nemate pravo da nam blokirate život. U pravu je Mirko, država mora to da omogući.

Vučević se zahvalio Pavlovu na prijemu.

-Hvala Mirko. Na skupu smo rekli da nam je dosta blokaderskog terora, onemogućavanja da normalno živimo, da su kažnjeni ljudi koji normalno žive. Je l'neko procesuiran što su nam išli na kuće? A kada uđu među naše ljude odmah dobijaju par meseci pritvora naši ljudi. mi smo pokazali odgovornost za manji slučaj, a šta je sa političarem Đokićem i Sinanijem? Oni neće da dijalog. Verujem da će stvari doći na svoje mesto. Tiha većina je umorna od bezakonja. Poručili smo da mora zakon da radi sve, ko ne radi svoj posao ne može da radi za državu. očekujemo odgovornost. Ako neko hoće da se bavi politikom, skinete uniformu i predate značku. Onda se bavite politikom. Ogromna većina policajaca je ispravna. Zakon važi za sve, bili manjina ili većina. Pitanje je zakona, norme, slobode jednake za sve - rekao je Vučević.

-Meni je žao što predsednik mora da interveniše. Ja sam čekao da bude zeleno i prešao. Rekao sam da me politički ne interesuje ništa i da želim da prođem. Sklonio sam bicikl kako bih prošao. Posle je bilo ono što ste videli na snimku. Sinoć sam u 23.30 došao iz policije. Uznemirena mi je porodica, sin i ćerka. Imam pozdrav za vas - naveo je Pavlov.

U poseti Pavlovu bio je i predsednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić.