Policija se u Novom Sadu okrenula protiv građana: Novosađani izašli na ulice (FOTO)
U NOVOM Sadu građani su organizovali protest zato što je policija sa blokaderima maltretirala građane. Skup je ispred zgrade Policijske uprave, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost
U Novom Sadu je, u petak, na skupu blokadera policija privela čoveka čije kretanje su ugrozili blokaderi, umesto da legitimiše blokadera koji je Novosađanina zaustavio u slobodnom kretanju.
Zbog toga danas u tom gradu građani traže pravdu, odnosno da policija ne staje na stranu onih koji blokiraju normalan život tamo.
– Iskazujemo nezadovoljstvo i snažan apel Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Policijskoj upravi Novog Sada da počnu da kažnjavaju blokaderski pokret u njihovim nezakonitim akcijama, poput nelegalnih obustavljanja saobraćaja i prava slobodnog kretnja građana, što je ustavno i ljudsko, građansko pravo svih stanovnika u Republici Srbiji, a ne da ljude koji žele da uživaju to pravo i koji samo iskazuju nezadovoljstvo zbog nelegalnog sprečavanja normalnog saobraćaja podvrgavaju brutalnim metodama policijskog isleđivanja – istaknuto je ispred CZDS-a.
Na skupu su Miloš Vučević, lider SNS, Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade, Predrag Rajić, državni sekretar, studeti koji ćele da uče, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin...
(Informer)
