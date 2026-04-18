Politika

Policija se u Novom Sadu okrenula protiv građana: Novosađani izašli na ulice (FOTO)

В.Н.

18. 04. 2026. u 09:58

U NOVOM Sadu građani su organizovali protest zato što je policija sa blokaderima maltretirala građane. Skup je ispred zgrade Policijske uprave, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost

Foto: Printscreen/Informer

U Novom Sadu je, u petak, na skupu blokadera policija privela čoveka čije kretanje su ugrozili blokaderi, umesto da legitimiše blokadera koji je Novosađanina zaustavio u slobodnom kretanju.

Zbog toga danas u tom gradu građani traže pravdu, odnosno da policija ne staje na stranu onih koji blokiraju normalan život tamo.

Foto: Printscreen/Informer

– Iskazujemo nezadovoljstvo i snažan apel Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Policijskoj upravi Novog Sada da počnu da kažnjavaju blokaderski pokret u njihovim nezakonitim akcijama, poput nelegalnih obustavljanja saobraćaja i prava slobodnog kretnja građana, što je ustavno i ljudsko, građansko pravo svih stanovnika u Republici Srbiji, a ne da ljude koji žele da uživaju to pravo i koji samo iskazuju nezadovoljstvo zbog nelegalnog sprečavanja normalnog saobraćaja podvrgavaju brutalnim metodama policijskog isleđivanja – istaknuto je ispred CZDS-a.

Na skupu su Miloš Vučević, lider SNS, Maja Gojković,  predsednica Pokrajinske vlade, Predrag Rajić, državni sekretar, studeti koji ćele da uče, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin...

