"Muzej genocida" prečica za gašenje Severne Mitrovice: Šta je zaista pozadina marša albanaca iz južnog dela grada na Ibru

PLANOVI Prištine da ukine većinski srpsku opštinu Severna Mitrovica i pripoji je južnom, albanskom delu grada ulaze u novu fazu kroz niz jednostranih poteza - od najave izgradnje "muzeja genocida" do direktnog mešanja u nadležnosti lokalne samouprave.

Dok srpski predstavnici upozoravaju da je reč o pokušaju istovremene političke i istorijske stigmatizacije Srba, ali i gašenja institucionalnog prisustva na severu KiM, prostor za delovanje lokalnih vlasti sve je uži pod pritiskom odluka koje se donose u Prištini.

Tako je vlada tzv. Kosova donela odluku o izgradnji memorijalnog kompleksa posvećenog "zločinima Srbije nad Albancima" i to u privatnoj kući u naselju Bošnjačka mahala, u neposrednoj blizini zgrade Opštine Severna Mitrovica.

Gradonačelnik Milan Radojević kaže za "Novosti" da su pokušali tu odluku da ponište, ali bez uspeha, jer je doneta na centralnom nivou, u Prištini. Istovremeno odbijen je predlog lokalnih vlasti da se iz centralnog budžeta izdvoje sredstva za izgradnju Kulturnog centra, koji bi bio mesto povezivanja i druženja pre svega mladih.

U sredu je gradonačelnik Južne Mitrovice Faton Peci sa učenicima gimnazije iz tog dela grada organizovao marš kako bi, kako je rekao, odali počast za 104 nestala Mitrovčanina. Oni su, prema rečima Radojevića, došli do kuće koja je planirana da postane "muzej genocida Srba nad Albancima".

Povodom ovih poslednjih provokacija, prištinskih vlasti, on je poručio da građani žele da žive u Severnoj Mitrovici, a ne u ujedinjenoj Mitrovici i naglasio da bi međunarodna zajednica trebalo jasno da stavi do znanja da plan Aljbina Kurtija o pripajanju Južnoj Mitrovici nije moguće realizovati.

Srbi kao "ikebana" INSTITUCIONALNO nasilje koje centralna vlast u Prištini sprovodi nad lokalnim samoupravama u kojima su na vlasti srpski gradonačelnici, tako što poništavaju njihove odluke ili nameću svoje, u suprotnosti sa interesima stanovnika tih mesta, Raković naziva poretkom koji se zasniva na segregacionizmu i aparthejdu:

- To tzv. zapadna međunarodna zajednica toleriše, jer taj poredak i njima odgovara. Njima je sasvim dovoljno da imaju neku "ikebanu" srpskih enlava koje bi naizgled pokazivale multietničnost tzv. Kosova. Samo zbog toga oni tolerišu Srbe, ali iza svega se u suštini krije namera da u narednim godinama i decenijama proizvedu što više straha i da Srbi odu sami sa KiM.

- I pored svih poteškoća sa kojima se suočavamo, naša namera je da ostanemo i opstanemo ovde, a građani su na izborima odlučili ko želi da upravlja njihovom opštinom. Međutim, od kada smo došli na čelo Severne Mitrovice, decembra prošle godine, i vlada u Prištini i Peci počeli su sa agresivnim pristupom prema našoj opštini. Osim što su nenajavljeno dolazili, najavljivali su projekte koji apsolutno nisu u njihovoj nadležnosti, pokazujući time da ne poštuju čak ni sopstvene zakone i da se mešaju u ono što nije u njihovoj ingerenciji.

Istoričar dr Aleksandar Raković, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju Srbije, kaže, za "Novosti", da Priština na sve načine pokušava da zaposedne prostor i širi strah među srpskim stanovništvom:

- Tako je i ovaj "muzej" vrlo brižljivo smišljen, možda ne samo u Prištini već uz pomoć nekih savetodavaca. Puno je memorijalnih kompleksa, ne samo na KiM, nego na primer i u Makedoniji, u selu Zajas, nicalo prethodnih decenija, ali ovo je prvi put da tako izričito žele da stave "prst u oko" Srbima, odnosno da im pošalju ogoljenu preteću poruku. Cilj je da se stavi teret i stigma na naš narod, da se dovede u nepodnošljivu situaciju, da Srbi u neposrednoj blizini imaju nešto što bi trebalo da im izaziva osećaj krivice.

EU opet podseća na ZSO EVROPSKA unija zahteva od Prištine da učini prve korake ka formiranju Zajednice srpskih opština, na osnovu Briselskog sporazuma iz 2013. godine, kao i na osnovu obaveza preuzetih u Ohridu 2023. godine, pišu prištinski mediji. Portparol EU je u odgovoru za portal "Gazeta ekspres" podsetio na to da se Priština obavezala da će napraviti neka konkretna prilagođavanja i stvoriti konkretne garancije kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na KiM:

- EU očekuje da i Kosovo i Srbija u potpunosti poštuju i sprovedu sve svoje obaveze iz dijaloga. Kosovo se obavezalo da će uspostaviti konkretne aranžmane i garancije kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu i očekujemo da budu preduzeti prvi koraci u tom pravcu.

Pritom, ukazuje Raković, sve što Priština radi je fikcija, proizvodnja lažne istorije. Sada, memorijalni kompleks, i to u većinski srpskoj sredini, ima za cilj da taj lažni narativ i materijalizuje - zgrada u Severnoj Mitrovici treba da bude "simbol" albanske žrtve i srpske krivice.

- Posle svega što se dešavalo od 1998. do danas to je očekivano, ne čudi me ni to što sada rade i što će raditi na prostoru KiM, čak u većinski srpskim sredinama. Albanci su osetili da je sad momenat za njih da nanesu veliku štetu srpskom narodu i oni će gledati da tu priliku ne propuste.

Raković smatra da je u ovom momentu i za Srbe na KiM i za Srbiju najvažnije strpljenje:

- Da sačekamo povoljnu priliku za potpunu reintegraciju KiM u poredak Republike Srbije. A ta prilika će doći. Samo je važno da to strpljivo čekamo i da ne pravimo greške koje bi mogle da nas skupo koštaju.