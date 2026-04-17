Šešelj o Peteru Mađaru: Politička euforija traje kratko kao zaljubljenost, pa posle surova realnost pokazuje svoje zube

POLITIČKA euforija traje veoma kratko, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj komentarišući pobedu stranke Tisa Petera Mađara u Mađarskoj.

- Kao zaljubljenost? - pitala je voditeljka Jovana Joksimović.

Šešelj je odgovorio potvrdno i rekao da to traje dva ili tri dana.

- Pa posle surova realnost pokazuje svoje zube - zaključio je Šešelj za TV K1.

Kazao je da može da vidi da Viktor Orban i Peter Mađar uskoro obnove savezništvo.

- Ne može ni Mađar da se odrekne savezništva sa Rusijom - konstatovao je Šešelj.