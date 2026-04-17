Macut sa libijskim premijerom: Srbija i Libija dogovorile jačanje saradnje i nove projekte (FOTO)

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa predsednikom Vlade Države Libije Abdulom Hamidom Dbeibehom na marginama Petog Antalijskog diplomatskog foruma (ADF2026), koji se održava u Antaliji, Republika Turska.

foto: Ostoja Juric

Tokom razgovora, sagovornici su razmenili mišljenja o mogućnostima za unapređenje bilateralnih odnosa, sa posebnim osvrtom na ekonomsku saradnju i ponovno jačanje prisustva srpskih kompanija na libijskom tržištu.

Premijer Macut je istakao da Srbija ostaje posvećena razvoju partnerskih odnosa sa Libijom, posebno u oblastima građevinarstva, energetike i obrazovanja.

Sagovornici su se saglasili da postoji značajan potencijal za intenziviranje saradnje kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i kroz institucionalnu podršku privrednoj saradnji. Dogovoreno je da se, pod njihovim pokroviteljstvom, u narednom periodu definišu konkretne oblasti saradnje, sa fokusom na infrastrukturu, energetiku, zdravstvo i povećanje trgovinske razmene.

Takođe, postignut je dogovor da se u najskorijem roku organizuje biznis forum u Beogradu, koji bi premijeri zajednički otvorili. Istaknuto je da višedecenijsko prijateljstvo srpskog i libijskog naroda treba da bude praćeno i snažnijim ekonomskim vezama, u skladu sa već postojećim političkim odnosima.

Razgovarano je i o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, uz naglašavanje značaja mira, stabilnosti i poštovanja međunarodnog prava. Premijer Macut je posebno ukazao na značaj doslednog poštovanja međunarodnog prava, kako u slučaju Srbije, tako i u slučaju Libije.

Istaknuta je važnost nastavka političkog dijaloga i razmene poseta na visokom nivou u cilju daljeg jačanja sveukupnih odnosa dve zemlje, kao i mogućnosti saradnje u oblasti obuke kadrova, prenosa znanja i realizacije zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata.

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut predvodi delegaciju Republike Srbije u poseti Republici Turskoj, gde učestvuje na Petom Antalijskom diplomatskom forumu (ADF2026) „Mapiranje sutrašnjice, upravljanje neizvesnostima“, koji se održava pod pokroviteljstvom predsednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdogana, od 17. do 19. aprila 2026. godine u Antaliji.

Sastanku su prisustvovali ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ambasador Republike Srbije u Ankari Aca Jovanović.

